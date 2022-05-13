Edremit'te engelsiz yarışlar - Son Dakika
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Edremit'te engelsiz yarışlar

13.05.2022 14:25
Edremit'te engelsiz yarışlar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen piknik, yapılan aktivitelerle renklendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen piknik, yapılan aktivitelerle renklendi.

Hanlar mesire alanında AK Parti İlçe Teşkilatı'nda Nagihan Gürsoy'un öncülüğünde düzenlenen 'Engelsiz Piknik' programına AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, kadın gençlik kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ile engelliler ve aile yakınları katıldı.

Program çerçevesinde halay çekilirken, sandalye kapma, halat çekme gibi yarışlar ise büyük heyecan içinde geçti.

Başkan Umutlu, "Biz engellilerimizin bu gün, bu hafta değil, her zaman yanındayız. İlçe teşkilatımızın düzenlediği güzel bir organizasyon oldu. Satrançta da yenildim. Halayla unutulmayacak bir gün yaşadık. Bu zor hayatın herkes bir adayı. Bunu yaşayan ve ayakta tutmak için büyük çaba sarf eden engelli yakınlarına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Edremit'te engelsiz yarışlar
Edremit'te engelsiz yarışlar
Edremit'te engelsiz yarışlar
Edremit'te engelsiz yarışlar
Edremit'te engelsiz yarışlar

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AK Parti, Hisarcık, Edremit, piknik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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