Efeler Belediyesi, Çalışan Maaşlarını Ödeyemeyeceğini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Efeler Belediyesi, Çalışan Maaşlarını Ödeyemeyeceğini Açıkladı

Efeler Belediyesi, Çalışan Maaşlarını Ödeyemeyeceğini Açıkladı

Son bir yıldır mali sıkıntılarla boğuşan Efeler Belediyesi, personel maaşlarını ödeyemeyeceğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, personel maaşlarının ödenememesinin müsebbibinin önceki dönem Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın ödemediği SGK borçlarından kaynaklandığı ileri dürüldü. Belediye çalışanları, belediye yönetimi tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.

14.04.2025 19:50  Güncelleme: 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Efeler Belediyesi çalışanları, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

PERSONEL MAAŞLARININ SADECE BİR KISMI ÖDENECEK

Özellikle maaş konusunda yaşanan sıkıntıların Nisan ayında çözülmesi beklenirken, Efeler Belediyesi yaptığı açıklama ile Nisan ayında da personel maaşı ödemesinin bir kısmını gerçekleştirebileceğini açıkladı. Belediye çalışanları, 'güzel günler vaadi' ile görevi devralan belediye yönetiminin bir yıldır kendilerini mağduriyet yaşattığını belirterek verilen sözlerin tutulmasını istediler.

"130 MİLYON TL TUTARINDA SGK PRİM BORCU DÜŞÜLDÜ"

Belediyenin içinde bulunduğu mali tabloyu ve bu tablonun doğurduğu sonuçları kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmak adına açıklama yaptığını belirten Efeler Belediyesi, belediyenin SGK'ya olan borcuna karşın son 4 ay içinde İller Bankası'nın 130 milyon TL tutarında SGK prim borcu düşüldüğünü belirtti.

"SUÇU ÖNCEKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANI ATAY'A ATTILAR"

Personel maaşlarının ödenememesinin müsebbibinin önceki dönem Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın ödemediği SGK borçlarından kaynaklandığı ileri sürülen açıklama, belediye çalışanlarını tatmin etmedi. Açıklamada ayrıca, belediyenin borçlarının iller bankası ödeneklerinden kesilmesinin de haksızlık olduğu da ileri sürülerek "Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyor, çalışanlarımızın alın terini ve emeğini korumak için var gücümüzle mücadele ediyoruz" denilerek belediye çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için iller bankasından kredi başvurusu yapıldığı belirtildi.

31 Mart yerel seçimlerinde oyların 42.11'ini alan CHP'li Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı seçilmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Efeler, Son Dakika

Son Dakika Politika Efeler Belediyesi, Çalışan Maaşlarını Ödeyemeyeceğini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ökkeş Kalem:
    Hangi parti olursa olsun işçinin SGK borcu maaş borcu ikramiye vs vs borçları var ise kim ödeme yapmadi ise ondan alınmalı ben 5 yıl odemeyim benden sonra gelen zorlansin ödemek için bu haksızlık 3 0 Yanıtla
  • rıfat eren:
    buyur burdan yak 1 0 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Chp = İflas demek. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor
Beş kentte eğitime kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Beş kentte eğitime kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Kalp krizi geçiren vatandaş kıraathaneye sığındı ama kurtarılamadı Kalp krizi geçiren vatandaş kıraathaneye sığındı ama kurtarılamadı
Küçükçekmece’de çürümüş erkek cesedi bulundu Küçükçekmece'de çürümüş erkek cesedi bulundu
İsrail, Gazze’deki Filistinlileri Sürgün Ediyor İsrail, Gazze'deki Filistinlileri Sürgün Ediyor
Husiler, ABD’ye ait insansız hava aracını düşürdü Husiler, ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü
Trump’tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum Trump'tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum
Florentino Perez’e ilettiler Arda Güler ve arkadaşlarından Real Madrid’e isyan Florentino Perez'e ilettiler! Arda Güler ve arkadaşlarından Real Madrid'e isyan
Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi
İmzayı attı bile İlkay Gündoğan’dan Galatasaray’a kötü haber İmzayı attı bile! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a kötü haber
Vitor Pereira’nın takımı Tottenham’ı darmadağın etti Vitor Pereira'nın takımı Tottenham'ı darmadağın etti

20:13 Villada Sinem’i öldüren katilin kaçışı kamerada Villada Sinem'i öldüren katilin kaçışı kamerada
19:35 Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar
17:42 Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı
16:30 İstanbul’da yeni kriz Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
15:01 Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu
08:51 ’Tablet Reis’ cinsiyet mi değiştiriyor 7 saatlik ameliyata girecek 'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek
08:46 Fenerbahçe maçı öncesi açılan pankart ortalığı karıştırdı Fenerbahçe maçı öncesi açılan pankart ortalığı karıştırdı
08:45 Ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uyguladı, ölümle tehdit etti Ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uyguladı, ölümle tehdit etti
08:45 Türkiye’ye milyonlarca dolarlık dev teklif Türkiye'ye milyonlarca dolarlık dev teklif
08:36 İstanbul’da 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
08:29 Kritik karar için geri sayım başladı Döviz, borsa ve altını etkileyecek Kritik karar için geri sayım başladı! Döviz, borsa ve altını etkileyecek
08:22 Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak iddiasına yanıt Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 21:03:02. #7.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi, Çalışan Maaşlarını Ödeyemeyeceğini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement