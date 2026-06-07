AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Bu tablo, milletimizin AK Parti'nin siyasetine olan teveccühünün sürdüğünü göstermektedir" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Bu tablo, milletimizin AK Parti'nin siyasetine olan teveccühünün sürdüğünü göstermektedir"

07.06.2026 21:01
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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde 6 beldenin 5'inde Cumhur İttifakı adaylarının kazandığını belirterek, milletin Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'nin hizmet siyasetine olan teveccühünün arttığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Bu tablo, milletimizin Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'nin hizmet siyasetine olan teveccühünün artarak sürdüğünü açıkça göstermektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirilen belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, aziz milletimizin Cumhur İttifakı'na güveninin ve AK Parti'ye olan desteğinin güçlenerek devam ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Resmi olmayan sonuçlara göre seçim yapılan 6 beldenin 5'inde Cumhur İttifakı adayları vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olarak seçimlerden zaferle ayrılmıştır. Cumhur İttifakı olarak 5 beldede AK Parti, 1 beldede ise Milliyetçi Hareket Partisi seçimlere katılmıştır. AK Parti olarak aday gösterdiğimiz 5 beldenin 4'ünü kazanırken, MHP'nin yarıştığı Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde de Cumhur İttifakı adayımız seçimi kazanmıştır. AK Parti olarak Tokat Almus Bağtaşı'nda, Tokat Reşadiye Yolüstü'nde, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da ve Gümüşhane Merkez Tekke'de belediye başkanlıklarını kazanmış bulunuyoruz. Bu seçimler milletimizin partimize olan güveninin ve desteğinin güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bu tablo, milletimizin Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'nin hizmet siyasetine olan teveccühünün artarak sürdüğünü açıkça göstermektedir. Bizlere güvenen ve destek veren tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, seçim sonuçlarının beldelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: 'Bu tablo, milletimizin AK Parti'nin siyasetine olan teveccühünün sürdüğünü göstermektedir' - Son Dakika

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