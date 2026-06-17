Efkan Ala'dan Avrupa Parlamentosu Raporuna Tepki - Son Dakika
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Efkan Ala'dan Avrupa Parlamentosu Raporuna Tepki

17.06.2026 23:41
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Efkan Ala, Türkiye Raporu'nu önyargılı ve mesnetsiz olarak nitelendirdi, diyalog vurgusu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu, ülkemize yönelik önyargılı çevrelerin mesnetsiz iddialarına ve gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelere dayanmaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Raporun hazırlanış sürecinde, bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin önyargılarının etkili olduğu açıktır. Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik boyutunun her geçen gün daha da belirginleştiği, taraflar arasında olumlu ve yapıcı bir diyalog ortamının hakim olduğu şu günlerde, söz konusu raporun bu verimli atmosferi hedef aldığı açıkça görülmektedir. Türkiye, Avrupa Birliği ile münasebetlerini stratejik bir vizyonla, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler çerçevesinde ilerletme kararlılığındadır. Bu anlayıştan uzak, somut gerçeklerle bağdaşmayan ve dar siyasi çıkarlara göre şekillendirilmiş raporların, iki taraf arasındaki yapıcı işbirliği iradesine ve diyalog ruhuna hiçbir şekilde zarar veremeyeceğini güçlü bir şekilde ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Efkan Ala'dan Avrupa Parlamentosu Raporuna Tepki - Son Dakika

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