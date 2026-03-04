Efkan Ala'dan Gazetecilere Destek - Son Dakika
Efkan Ala'dan Gazetecilere Destek

04.03.2026 20:30
Efkan Ala, gözaltına alınan gazetecileri basın özgürlüğü için serbest bırakılması gerektiğini savundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail güçleri tarafından gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlaldir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail güçleri tarafından gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlaldir. Gazetecilik faaliyeti suç unsuru olarak değerlendirilemez, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyor ve süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

