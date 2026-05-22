Efkan Ala\'dan Türkiye Vurgusu

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programı'nda, AK Parti'nin birbirine kenetlenmiş bir aile olduğunu söyledi.

Birlikte olmanın ortaya çıkardığı sinerji ve enerjinin dünyanın dört bir yanından hissedildiğini belirten Ala, bu birliktelikte emeği geçen partinin her üyesine teşekkür etti.

Türkiye'nin dünyada çok önemli inisiyatifleri alabilen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Ala, "Hangi uluslararası kuruluşta, hangi meseleyi görüşüyor olursanız olun 'Türkiye' deyince herkes tavrını, tutumunu merak ediyor. Bu, 25 yıl önce böyle değildi. Biz elbette milletin bize desteğiyle, onların kaynaklarıyla bunu yaptık." diye konuştu.

Ala, bölgede çok önemli sorunların uzun süredir devam ettiğini, çevresinde dünyayı etkileyen sarsıntılar meydana gelirken Türkiye'nin istikrarlı biçimde yoluna emin adımlarla devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tabii ki milletimizin problemlerini görüyoruz ve onların çok önemli bir kısmını çözdük ama çözeceğimiz çok önemli sorunlar da var. Biz, AK Parti siyasetinin temsilcileri olarak hiçbir zaman problemleri görmemezlikten gelmeyi, bir siyaset biçimi olarak tanımlamadık. Biz, problemleri görürüz, çözüm önerilerini tartışırız. Ortak aklı oluştururuz, milletin emanetçisi olduğumuz şuuruyla hareket ederiz ve döner milletimizle de yaptıklarımızı paylaşırız. Yapamadıklarımızın da izahını yapar, yanlış yapmışsak da hesabını veririz."

"Biz, büyük düşünmek zorundayız"

"Bölgemizdeki gelişmeler, Türkiye içinde de bir takım olan biteni yeniden gözden geçirme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır." diyen Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli insanımızı kemirmiş, yok etmeye çalışmış, ülkemize büyük zararlar vermeye çalışmış, terörle mücadelede yeni bir aşamaya gelmişiz ve Terörsüz Türkiye projesini, Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'nin, ülkemizin önüne saygın bir hedef olarak koyduk. Emin olun, inşallah elbirliği, güç birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle bu projeyi de inşa edeceğiz. Bunu da sonuçlandıracağız ve Türkiye, bu prangalardan kurtularak hedeflerine doğru 86,5 milyonun kardeşliğiyle emin adımlarla yürüyecek. Çünkü buna sadece bizim değil, bütün gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ihtiyacı var. Bu tecrübenin başarılı olması zorunludur, bir tercih değil. Biz, başarmak zorundayız. Bizim büyük bir sorumluluğumuz var. Biz, uzun yola hüküm giydik. Biz, Osmanlı'nın mirasçısıyız. Biz, küçük düşünemeyiz. Biz, büyük düşünmek zorundayız."

"Ülke meselelerini mesele edinen muhalefete de ihtiyacımız var"

Efkan Ala, AK Parti'nin problemlerin her birini gerektiğinde sistemi değiştirerek, milletin gücüyle çözerek yoluna devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bu siyasal akla ve tutuma ihtiyacı var. Şimdi alternatif yok ama muhalefet var. Muhalefeti görüyorsunuz, muhalefetin içi, Orta Doğu kadar karışık. Muhalefet, bir meseleyle karşılaştığında, hemen görmezlikten gelemeyeceği büyüklükteki siyasal hareketi suçlamaya başlıyor. Lider olarak Cumhurbaşkanımıza, parti olarak bize dönüyor. Çünkü nereye baksa bizi görüyor, Cumhurbaşkanımızı görüyor. Orta Doğu'ya bakıyor biziz, Avrupa'ya bakıyor biz, Kafkasya'ya bakıyor biz. Onun için de bir şey de demiyorum. Çünkü kafasını kaldırıp nereye baksa bizi görüyor. Onun için de bizi suçluyor. Bizi suçlama, çare ara. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li. Devletin kurulları mahkemeye götürmüşler. Kim götürmüş? CHP'li götürmüş.Kimi götürmüş? CHP'liyi götürmüş. Kardeşim buraya bakıp ne söylüyorsun? Sen, partinin içine dön ve orayı düzelt, düzelt ki bizim gerçekten doğru, dürüst, ülke meselelerini mesele edinen bir muhalefete de ihtiyacımız var."

Partilerin hayırda, belediyelerin hizmette yarışması gerektiğini aktaran Ala, "Belediyeleri verdi millet, insan okumaya haya ediyor, izlemek istemiyor. Yolsuzluktan başka ilişkilere, her türlü gayri meşru ilişkilere kadar arzu etmediğimiz, Türkiye'de insanların görmesini kesinlikle arzu etmediğimiz şeyler, yine kendi elemanlarınca ortalara dökülüyor. Bundan kimseye fayda yok." diye konuştu.

Gazze'deki problemlere değinen Ala, "Daha dün orada problemler vardı. Yine kardeşlerimizi gittik, aldık, getirdik Türkiye'ye. Bugün buruk kutluyoruz bayramımızı. Çünkü Gazze'de kardeşlerimiz biliyoruz ki acı içerisinde." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Mehmet Emin Kasapoğlu'nun da katılımcılara hitap ettiği programda, daha sonra parti üyeleriyle bayramlaşıldı.