Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Vatandaşlarla Buluşmalara Devam Ediyor

Politika

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, her hafta ilçenin farklı bir mahallesinde istişare kültürü çerçevesinde buluşmalara devam ediyor. Yürütülen belediye hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi veren Seydaoğlu, gelen istek ve önerileri dinledi.

İlçede tüm mahallelerde belediye olarak hizmet yürüttüklerini belirten Seydaoğlu, "Farklı mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelip iletişim kanallarımızı daima açık tutmaya özen gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin istek ve önerileri doğrultusunda sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim alanında önemli hizmetler sunduk. İnşallah bundan sonra da hemşerilerimizle olan gönül bağımızı daha da güçlendirerek ilçemize güzel hizmetler kazandırmanın gayretinde olacağız. Tek amacımız Eğil halkına daha iyi hizmet sunmak" dedi. - DİYARBAKIR