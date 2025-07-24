Eğitim İş Birliği Görüşmesi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tekin, "İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da pekiştirilmesi adına atılabilecek ortak adımları ele aldık, özellikle eğitim, kültür ve turizm alanlarında iş birliği potansiyelini değerlendirdik. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı Sayın Bakana teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.