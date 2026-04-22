Eğitim Politikasına Eleştiri

22.04.2026 18:57
Selçuk Özdağ, zorunlu eğitimin yük haline geldiğini ve ebeveynlerin sorumluluğunu vurguladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "12 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim, bugün geldiğimiz noktada ülkenin sırtında ciddi bir yük haline gelmiştir." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatarak, hükümetin politikalarını eleştirdi.

Okul saldırılarının detaylı analiz edilmesinin bundan sonra yaşanabilecek benzer vakaların önlenmesi için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Özdağ, "Katliamın faili çocuğun profiline bakıldığında dijital oyun ve sosyal medya bağımlısı, psikolojik sorunları olan ve gerçeklikten kopmuş olduğu ortaya çıkmaktadır." dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun ebeveynlerinin sorumsuzluğu ve ilgisizliğine dikkati çeken Özdağ, "Bir kamu görevlisi olan babanın çocuğunun psikolojik sorunlarını bildiği halde 'sicili bozulur' gerekçesiyle tedavi ettirmediği anlaşılmaktadır. Kamu görevlisi olan babanın çocuğunun kariyerini ve sicilini sağlığından daha öncelikli görmesi, adli kurumlarca ayrıca irdelenmemesi gereken bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırılarda ebeveynlerin rolüne odaklanmadan yapılacak her türlü düzenlemenin sorunu çözme noktasında eksik kalacağını söyleyen Özdağ, "Çocuklarının fiillerinden dolayı ebeveynlere daha fazla hukuki sorumluluk yüklenmeli, bazı ailelerin ilgisizlik ve sorumsuzluğu nedeniyle toplumun zarar görmesi önlenmelidir. Bu konuda yapılacak kanun düzenlemelerinde meselenin bu yönü mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin eğitim politikalarını da eleştiren Özdağ, Milli Eğitim Bakanlığının yıllardır yalnızca öğretimle ilgilendiğini, eğitimi, terbiyeyi, ahlaki donanımı geri planda bıraktığını iddia etti.

Özdağ, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve terbiye odaklı bir kurum olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu.

Hayatın sadece başarıdan ibaret olmadığı, merhametin, vicdanın, sevginin, adaletin akademik başarıdan daha önemli olduğu gerçeğinin idrak edilmesi gerektiğine dikkati çeken Özdağ, "12 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim, bugün geldiğimiz noktada ülkenin sırtında ciddi bir yük haline gelmiştir." dedi.

Çocukların sadece akademik eğitime değil mesleki eğitime de yönlendirilmesi gerektiğini belirten Özdağ, "Kesintisiz zorunlu eğitim sistemi bir an önce yeniden revize edilmelidir. Okul müdürleri, okulda nizam sağlayacak yetki ve sorumluluktan yoksundur çünkü mevcut düzenlemeler, eğitim hakkı adıyla okul yöneticilerini tamamen yetkisiz kılmış, elini kolunu bağlamıştır. Okul müdürlerine gerekli yetki ve sorumluluk tevdi edilmelidir." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
