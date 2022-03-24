Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Samsun'da - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Samsun'da

24.03.2022 10:39

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Samsun'da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için Samsun'a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Samsun'da

SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için Samsun'a geldi.

Bakan Mahmut Özer, Samsun İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte ilk önce Samsun Valiliği'ni ziyarete etti. Valilik Anı Defteri'ni imzaladıktan sonra kısa bir açıklama yapan Bakan Özer, "Bugün güzel şehrimiz Samsun'dayız. Samsun'da eğitim kalitesini çok daha iyi noktalara yükseltebilmek ve sadece ulusal ölçekte iyi bir örnek olmanın ötesinde dünyadaki akranlarıyla buradaki gençleri rekabet edebilecek duruma getirmeyle ilgili neler yapabiliriz onları bu il değerlendirme toplantısında hep birlikte değerlendireceğiz. Değerlendirme toplantısında valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il müdürümüz, tüm ilçe milli eğitim müdürlerimiz olacaklar" dedi.

Samsun'a eğitim teşekkürü

Samsun'daki eğitim durumu ve kalitesi için il yöneticilerine de teşekkür eden Bakan Özer, şunları söyledi:

"Toplantıya girmeden önce Samsun'daki eğitimin gelmiş olduğu katkılardan dolayı Valimiz Zülkif Dağlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Çiğdem Karaaslan milletvekilimize özellikle teşekkür ediyorum. Ankara'da sürekli Samsun'un ihtiyaçlarını bize getiriyorlar, nasıl farklı projeleri birlikte gerçekleştirebiliriz onları sürekli değerlendiriyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ederim. Samsun'daki yeni eğitim kurumlarının yapılmasındaki arsa temininde, mevcut okulların ikliminin çok daha iyi noktaya taşınmasındaki katkılarından, okulların ihtiyaçlarının giderilmesindeki desteklerinden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bugün Samsun'u sadece merkez değil, ilçelerdeki tüm eğitim yatırımlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız olacak."

Bakan Özer, Samsun programını İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Canik- Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun açılışını yaptıktan sonra sonlandıracak.

Özer'in Samsun programlarına ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Samsun'da
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Samsun'da
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Samsun'da
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Samsun'da
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Samsun'da
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Samsun'da
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Samsun'da

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Samsun'da - Son Dakika


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