Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

30.06.2022 11:18
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Komisyon, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer başkanlığında toplandı.

Teklifin dünkü görüşmelerinde 34 maddesi kabul edilmişti. Komisyonun bugünkü çalışmasında teklif sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, bazı maddeler hakkında bilgi verdi.

Komisyon çalışmalarına, maddeler üzerindeki görüşmeler ile devam ediyor.

YORUMLAR
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AK Parti'li Yılmaz, gençleri Mersin'deki gençlik kamplarına davet etti AK Parti'li Yılmaz, gençleri Mersin'deki gençlik kamplarına davet etti Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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