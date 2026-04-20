Ekmen: Okul Saldırıları Güven Aşınması Gösteriyor

20.04.2026 17:12
Mehmet Emin Ekmen, okul saldırılarını değerlendirip toplumsal güvenin aşındığını belirtti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin, "Çok daha geniş bir açıdan ve çerçeveden bu olaya bakmak zorundayız. Buna baktığımızda ilk gördüğümüz şey toplumsal güven ve duygu aşınması." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Meclis'te düzenlenen etkinliklere katıldıklarını söyleyen Ekmen, 23 Nisan'ın bu yıl büyük bir hüzünle kutlandığını belirtti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybedenleri anan Ekmen, okullardaki güvenlik sorununu uzun süredir dile getirdiklerini söyledi.

Meclis'te okullardaki şiddetle ilgili bir araştırma komisyonu kurulması konusunun yarın Genel Kurulda görüşüleceğini anımsatan Ekmen, "Çok daha geniş bir açıdan ve çerçeveden bu olaya bakmak zorundayız. Buna baktığımızda ilk gördüğümüz şey toplumsal güven ve duygu aşınması." ifadesini kullandı.

Okullarda güvenlik görevlisi bulunmasının önemine değinen Ekmen, okulların önünde polis veya bekçi görevlendirilmesini istedi.

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne "VPN kullanımı"na ilişkin 3 maddenin ihdas edileceğini söyleyen Ekmen, "VPN'le ilgili madde ihdaslarını lütfen çok hızlı bir şekilde Dijital Mecralar Komisyonu ve Adalet Komisyonunun da rol alacağı bir işleyişle Meclis'in gündemine getirin." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Emin Ekmen, Basın Toplantısı, Güvenlik, Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
