Üye Girişi
Son dakika haberi | Bakan Karaismaloğlu: "İstanbul Havalimanı Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı" - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Karaismaloğlu: "İstanbul Havalimanı Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı"

29.10.2021 11:05
Son dakika haberi | Bakan Karaismaloğlu:

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" seçilen İstanbul Havalimanı ile ilgili, "Birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" seçilen İstanbul Havalimanı ile ilgili, "Birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, açıldığı 2018 yılından itibaren birçok ödül alan İstanbul Havalimanı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 347 uçuş noktası olan havalimanının bu güne kadar 104 milyonu geçen yolcu trafiğine ev sahipliği yaptığını belirterek, "2014 yılında temeli atılan ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu durumun Türkiye'yi küresel havacılıkta zirveye taşıdığını kaydetti. Havalimanının 25 Ekim tarihi itibarıyla 104 milyon 19 bin 599 yolcuya ve 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yaptığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Covid-19 salgını döneminde de çalışmalarını hızla sürdüren İstanbul Havalimanı, 26 destinasyona uçuş gerçekleştiren 11 yeni hava yolu şirketine hizmet vermeye başladı. Çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele alan özgün bir tasarıma sahip İstanbul Havalimanı, ilhamını İstanbul'un kültürel mirasından alıyor. Terminalde İstanbul camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve daha birçok tarihi yapının zenginliği proje mimarisine ince ince işlenirken, Türk-İslam sanat ve mimarisi motifleri projeye güzellik, doku ve derinlik sağlıyor. İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, yüzyıllardır İstanbul'un simgesi haline gelen ve Türk İslam tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlenerek tasarlanırken, 90 metre uzunluğunda olan İstanbul Havalimanı kontrol kulesi, dünyanın önde gelen tasarımcılarından aynı zamanda Ferrari'nin de tasarımcısı olan Pininfarina ve AECOM şirketi tarafından tasarlandı ve Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazandı."

İstanbul Havalimanı'na ödül üstüne ödül

Açıldığı günden bu yana İstanbul Havalimanı'nın toplam 31 adet ödül ve sertifika aldığına vurgu yapan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" arasında yer aldığını, ayrıca "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık görüldüğünü kaydetti. - ANKARA

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı, İstanbul, Ekim, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Karaismaloğlu: 'İstanbul Havalimanı Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı' - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet 15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland 15:40 Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı 15:33 Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı
Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi 15:15 Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi 14:32 Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor 14:20 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız 14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı 12:30 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı

Son Dakika Haberleri
15:45 Yasmin Erbil'in Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar beğeni topladı
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet
15:40 Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor
15:39 Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland
15:38 Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı
15:33 Son dakika dolar kaç TL? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşer?
15:25 Gram altın kaç TL? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?
15:15 Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi
15:08 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair son dakika gelişmeleri
14:31 Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi
Yasmin Erbil'in Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar beğeni topladı Yasmin Erbil'in Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar beğeni topladı         
15:46
Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor         
15:41
Son dakika dolar kaç TL? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşer? Son dakika dolar kaç TL? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşer?         
15:34
Gram altın kaç TL? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?         
15:25
Arkeologlar kapıyı açınca attıkları adımla kalakaldı! Karanlık odayı kanlı dövüşlerden önce kullanmışlar Arkeologlar kapıyı açınca attıkları adımla kalakaldı! Karanlık odayı kanlı dövüşlerden önce kullanmışlar         
14:36
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı         
14:23
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
"Tacizde bulunmadım" dedi, hakim görüntüleri izleyince ağır cezalık oldu         
12:04
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 15:52:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bakan Karaismaloğlu: "İstanbul Havalimanı Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement