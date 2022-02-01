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Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak! - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!

01.02.2022 13:46
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ve tartışılan MOBESE görüntüleri ile ilgili çok sert konuştu. İmamoğlu Kanal İstanbul'u yapmaya iktidarın siyasi ömrünün yetmeyeceğini vurgulayarak "Aldıkları o araziler tarla olarak kalacak. Bu ihanet projesini mutlaka engelleyeceğiz. İleride sorumluları da bunun hesabını verecek" dedi.

Ataşehir'de katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin İstanbul'un geleceğini tehdit ettiğini belirterek "Başından beri ifade ettiğimiz bir şey var; bu bir rant projesidir. Burada hesap kitap;birilerinin cebine girecek olan paralardır, kazanılacak paralardır. Oradaki zavallı köylülerimizi, yerlerinden edilen vatandaşlarımızı da ilgilendiren bir husus değildir." dedi.

"TÜRK VATANDAŞLARIYLA DEĞİL, ÜRDÜN VATANDAŞLARIYLA PAYLAŞILIYOR"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kadar çıkarcı davranılmıştır ki, hatırlarsanız en üst perdeden şu söylenmiştir: 'Güzergahını bile paylaşmıyoruz. Çünkü buradaki arsa rantına izin vermeyeceğiz.' Güzergahının paylaşılmadığı doğru. Ama kime? Topluma, vatandaşa. Ama birileriyle paylaşıldığı da bugün ortaya çıkıyor. Ama Ürdün'deki emlakçı ama başka ülkelerdeki bu işten para kazanan kişiler ve bunların çoğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da değil. Bir de para kazanan aracılar var tabii. Bir de bunların tespit edilmesi lazım. Bu aracılar, bu komisyoncular, bu devlet görevlileri kim? Bu siyasiler kim? Bu işe aracılık eden, pazarlamacılık yapan kim?

"İSTANBUL'U SATIYORSUN" TEPKİSİ

"Beton Kanal" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesinin başından beri bir emlak projesi olduğunu söylediğini hatırlatan İmamoğlu "Hazırlarız, yaparız, satarız, para kazanırız diye düşündüler. Kimi satıyorsun? İstanbul'u satıyorsun. İstanbul'un en kıymetli, en hayati,damarı, akan kanı dediğimiz o güzelimsoluk aldığımız alanını peşkeş çekiyorsunuz. Kime? Bir avuç zengin olacak insana. Ne için? İstanbul'un geleceğini mahvetmek için. Adı bile konmuş Yenişehir." dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre iktidarın siyasi ömrünün Kanal İstanbul'a yetmeyeceğini söyleyen İmamoğlu "O araziler, tekrar İstanbul'un çok sağlıklı tarım arazileri olmaya devam edecek. Aldıkları günkü fonksiyonuyla devam edecek. Yani o gün tarım arazisi olarak aldılarsa ileride de tarım arazisi olacak." diye konuştu.

YARGI MENSUPLARINA ÇAĞRI

Planlara karşı açtıkları davaları hatırlatan İmamoğlu hukuki süreçlerin yavaşlatıldığını söyledi ve yargı mensuplarını göreve çağırdı.

İmamoğlu, "Bu ihanet projesine hassasiyetle ve aciliyetle eğilsinler. Bir an önce kararları versinler. Tümden haklı olduğumuz bir süreç" dedi.

"GENEL BAŞKANIMIN BENİM YEDİĞİMDEN NE HABERİ OLACAK?"

İmamoğlu'na kar fırtınası sırasında İngiliz Büyükelçisi ile yediği yemekten CHP Genel Başkanı'nın haberinin olup olmadığı da soruldu.

İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin? Ama sorunuzun ironik bir tarafı var. İktidarda görev alan bakanından, diğerlerine kadar yediği yemekten, zeytinine ekmeğine kadar yukarıya haber verdiklerini tahmin ediyorum. Onların izin almadan hiçbir şey yapamadıklarını tahmin edebiliyorum. Benim yediğim yemekten genel başkanımın ne haberi olacak?"

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Kanal İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak! - Son Dakika


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