Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı

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Ekrem İmamoğlu\'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
19.06.2025 20:01
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Ekrem İmamoğlu\'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
Haber Videosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle gözaltına alındı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Gözaltına alınan Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Pehlivan, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmediği için savcılıkta ifade vermeyi reddetti.

KARAR VERİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 MART'TA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pehlivan, 27 Mart tarihinde de "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Pehlivan, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Johny Guitar:
    gereken yapılıyor 165 186 Yanıtla
    yol yolcu :
    haklısın gereken tüm haksızlıklar yapılıyor.. kul hakları yeniyor.gerçekten haklısın gereken herşey yapılıyor. 17 9
  • 1616:
    Ne hak kaldı ne de adalet 174 96 Yanıtla
    Mustafa Kaya:
    bu olaylarla ilgili iki kişi avukatın da bu işlerin içinde olduğunu itiraf etmiş suçlu olduğu tespit edilmiş ne yapılsaydı senin inandığın adalet chp taraftarı, hırsızı yolsuzluğu soygunu rüşveti hoş gören bir adalet mi öyle bir adalet olmaz olsun, adalet tecelli ediyor sen hala uyu suçlular için kendini parala dur, daha dün beraber olanlar bıçak kemiğe dayandığında nasılda söküldüler seni bozuk para gibi harcarlar sen doğru yapıyorsun devam et senin doğruna inananlar cezaevlerini doldurdu 11 10
    Sinan gokdemir Gökdemir:
    Rahat ol devlet var olmasaydı bunlar o paralarla dünya zevki yaşacsklardı. Sende aç nefesinle burda havlama 8 9
  • 0041:
    hırsızları bile savunan insanlar var , ne tuhaf bir ülkeyiz Allah cc akıl fikir versin... 100 133 Yanıtla
    deniz okatali:
    Gözün ile gördün mü ? Kanıtlanmış ? Eğer böyle bir şey sen na hak yere iftira atıyorsun demektir. Peki o zaman Allah CC ne buyurmuştur bilirmisin ? Ceza nedir bilirmisin ? 10 5
    yilmaz aslan:
    evet en büyük hırsızı savunabiliğine göre doğru ALLAH akıl fikir versin 6 3
  • Erol Çolak:
    Rabbım sonumuzu hayır etsin inşallah 145 17 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Avukat neden tutuklandı? 98 33 Yanıtla
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