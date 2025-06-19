Ekrem İmamoğlu\'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı

Ne hak kaldı ne de adalet

Mustafa Kaya:

bu olaylarla ilgili iki kişi avukatın da bu işlerin içinde olduğunu itiraf etmiş suçlu olduğu tespit edilmiş ne yapılsaydı senin inandığın adalet chp taraftarı, hırsızı yolsuzluğu soygunu rüşveti hoş gören bir adalet mi öyle bir adalet olmaz olsun, adalet tecelli ediyor sen hala uyu suçlular için kendini parala dur, daha dün beraber olanlar bıçak kemiğe dayandığında nasılda söküldüler seni bozuk para gibi harcarlar sen doğru yapıyorsun devam et senin doğruna inananlar cezaevlerini doldurdu