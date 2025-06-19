İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Pehlivan, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmediği için savcılıkta ifade vermeyi reddetti.
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pehlivan, 27 Mart tarihinde de "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Son Dakika › Politika › Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı - Son Dakika
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