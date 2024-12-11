Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani olarak bilinen Ahmed El Şaraa, mahkumlara işkence edenlerin aftan yararlanmayacağını belirterek, uluslararası topluma, kaçakları adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu.
Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani olarak bilinen Ahmed El Şaraa, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından binlerce mahkumun işkenceye maruz kaldığı ve hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından açıklamada bulundu. El Şaraa, mahkumlara işkence yapanların aftan yararlanamayacağını belirterek, "Tutuklulara işkence yapanları affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. El Şaraa, uluslararası topluma, Suriye'den başka ülkelere kaçan suçluları adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu. - ŞAM
Son Dakika › Politika › El-Cevlani: İşkenceciler Af Göremez - Son Dakika
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