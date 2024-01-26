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Elazığ Belediye Başkanı Gençleri 2024 Proje Lansmanına Davet Ediyor - Son Dakika
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Elazığ Belediye Başkanı Gençleri 2024 Proje Lansmanına Davet Ediyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin geleceğini gençlerle birlikte şekillendirmek üzere 2024 Proje Lansmanı düzenliyor. Başkan Şerifoğulları gençleri bu önemli etkinlikte projelerini paylaşmaya ve şehrin gelişimine katkı sağlamaya davet etti.

Elazığ Belediye Başkanı Gençleri 2024 Proje Lansmanına Davet Ediyor
26.01.2024 - 19:41,
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin daha güzel yarınlara hazırlanması adına gençleri 2024 proje lansmanına davet etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin geleceğini gençlerle birlikte şekillendirmek üzere 2024 Proje Lansmanı düzenliyor. Başkan Şerifoğulları gençleri bu önemli etkinlikte projelerini paylaşmaya ve şehrin gelişimine katkı sağlamaya davet etti. Sosyal medya hesabı üzerinden gençleri davet eden Şerifoğulları, "Sevgili gençler, sizsiz olmaz. Elazığ'ı daha güzel bir geleceğe hazırlamak adına 2024 proje lansmanına hepinizi bekliyoruz. Şehrimizi birlikte daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir yer haline getirecek projeleriniz için bize katılın. Sizlerden gelecek her öneriyi büyük bir dikkatle değerlendirecek ve şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler arasına alacağız. Birlikte elde edeceğimiz başarılarla Elazığ'ı daha da güzelleştireceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ Belediye Başkanı Gençleri 2024 Proje Lansmanına Davet Ediyor - Son Dakika
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