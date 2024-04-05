Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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Politika

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Mazbatasını Aldı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Mazbatasını Aldı

Elazığ'da 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mazbatasını aldı. Şerifoğulları, seçim sonuçlarının demokrasi zaferi olduğunu belirterek, şehre yapacakları hizmetlerin gururuyla çalışacaklarını söyledi.

05.04.2024 16:16  Güncelleme: 16:23
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Elazığ'da 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu ülke genelinde yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden güven tazeleyerek belediye başkanı seçilen Şahin Şerifoğulları, adliye binasındaki İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını alarak açıklamalarda bulundu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin demokrasi zaferi ile sonuçlandığını belirten Şerifoğulları, "31 Mart akşamı vatandaşlarımız sandıklara giderek demokratik haklarını kullandı. Milli irade bir kez daha tecelli etti. 31 Mart akşamında Elazığ merkezde sandıklardan AK Parti çıktı. Ben bundan dolayı bütün hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. 5 yıldır bu aziz şehrin şehrül-emin makamında şehrimizin gelişimine, dönüşümüne ve kalkınmasına katkı sağlamak için gayret edip çalışıyorduk. Allah'a hamd olsun şehrimize 5 yılda çok güzel eserleri ve hizmetleri kazandırdığımıza inanıyoruz. Bunun neticesinde Cumhurbaşkanımız, bizleri tekrar Elazığ'ın AK Parti belediye başkanı olarak huzurlarınıza gönderdiğinde bizler şehrimize yapmış olduğumuz hizmetlerin gururuyla alnımız açık ve başımız dik bir şekilde vatandaşlarımız bizleri ağırladı. Bunun neticesinde Allah'a hamd olsun 31 Mart akşamında bir zafer elde ederek, hemşehrilerimiz bizleri şehrül-emin makamına layık gördüler. Bizler seçim sürecinde de hep ifade ediyorduk, Allah nasip ettiği taktirde, hemşehrilerimiz bizlere inandığı taktirde bizler tekrar göreve başlar başlamaz ilk günkü aşkla, samimiyet ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ettik. Sorumluluğumuzun çok daha büyük ve ağır olduğunun farkındayız ama Allah'a hamd olsun taahhüt ettiğimiz projeleri Allah'ın izniyle hayata geçirebilmek için, bu aziz şehri daha güzel yarınlara taşımak için meclis üyelerimizle birlikte koşturacağız ve emek vereceğiz. 5 yılda olduğu gibi hiçbir bahanenin arkasına sığınmayarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu şehir bölgenin lider şehri haline gelecek ve bu şehirde yaşayan her bir vatandaşımız da huzurlu ve müreffeh bir şehirde yaşamanın mutluluğuyla hayatlarını idame ettirecekler" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Mazbatasını Aldı - Son Dakika

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