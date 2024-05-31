Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Kompleksi İnşaatı Devam Ediyor

Politika

Elazığ'a yakışır kalıcı eserler bırakmak için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ'ın geleceğine değer katacak bu kıymetli projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşayacağız" dedi.

Toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmayı hedefleyen Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Spor ve Yaşam Kompleksi inşaatı Güney Çevre Yolu üzerinde yükseliyor. Toplam 100 bin metrekare alan üzerinde yükselen kompleks bünyesinde, 18 bin metrekare alan üzerine tartan atletizm pisti, 250 kişilik spor salonu ve soyunma odaları, biri atletizm pistini diğeri çim sahayı çevreleyecek iki adet 480 kişilik tribün, 8 bin metrekare alan üzerine ışıklandırmalı sentetik çim saha, yürüyüş ve gezinti alanları yer alacak. İnşa çalışmalarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yetkililerden bilgi aldı.

Kompleksin, Elazığ'ın geleceğine değer katacağını dile getiren Başkan Şahin Şerifoğulları, "Sevdalısı olduğumuz aziz şehrimize yakışır kalıcı eserler bırakmak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda, sporun birçok dalında her yaştan genç sporcuları yetiştirecek kapasiteye sahip, tam donanımlı bir şekilde hizmet verecek Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Kompleksi inşa çalışmalarında incelemelerde bulunduk. 100 bin metrekare alan içerisinde; tartan zeminli atletizm pisti, spor salonu, tribün ve aydınlatmaya sahip futbol sahası, bisiklet, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanları ile hizmete sunacağımız kompleksimiz şehrimizin sporuna ve gençliğine önemli ölçüde katkı sunacak. Elazığ'ın geleceğine değer katacak bu kıymetli projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşayacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ