Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Kompleksi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Kompleksi İnşaatı Devam Ediyor

Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Kompleksi İnşaatı Devam Ediyor

Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Spor ve Yaşam Kompleksi inşaatı hızla ilerliyor. Kompleks, Elazığ'ın sporuna ve gençliğine önemli katkılar sağlayacak.

31.05.2024 17:26  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'a yakışır kalıcı eserler bırakmak için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ'ın geleceğine değer katacak bu kıymetli projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşayacağız" dedi.

Toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmayı hedefleyen Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Spor ve Yaşam Kompleksi inşaatı Güney Çevre Yolu üzerinde yükseliyor. Toplam 100 bin metrekare alan üzerinde yükselen kompleks bünyesinde, 18 bin metrekare alan üzerine tartan atletizm pisti, 250 kişilik spor salonu ve soyunma odaları, biri atletizm pistini diğeri çim sahayı çevreleyecek iki adet 480 kişilik tribün, 8 bin metrekare alan üzerine ışıklandırmalı sentetik çim saha, yürüyüş ve gezinti alanları yer alacak. İnşa çalışmalarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yetkililerden bilgi aldı.

Kompleksin, Elazığ'ın geleceğine değer katacağını dile getiren Başkan Şahin Şerifoğulları, "Sevdalısı olduğumuz aziz şehrimize yakışır kalıcı eserler bırakmak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda, sporun birçok dalında her yaştan genç sporcuları yetiştirecek kapasiteye sahip, tam donanımlı bir şekilde hizmet verecek Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Kompleksi inşa çalışmalarında incelemelerde bulunduk. 100 bin metrekare alan içerisinde; tartan zeminli atletizm pisti, spor salonu, tribün ve aydınlatmaya sahip futbol sahası, bisiklet, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanları ile hizmete sunacağımız kompleksimiz şehrimizin sporuna ve gençliğine önemli ölçüde katkı sunacak. Elazığ'ın geleceğine değer katacak bu kıymetli projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşayacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, Elazığ, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Kompleksi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
17:05 Ankara’da çirkin olay “Sizden midem bulanıyor“ diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı Ankara'da çirkin olay! "Sizden midem bulanıyor" diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
13:19 Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 18:57:16. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Kompleksi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement