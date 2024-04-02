Elazığ Çalıca köyünde muhtarlık seçimini 1 oy farkla Selim Gökbulut kazandı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Elazığ merkeze bağlı Çalıca köyünde 4 aday muhtarlık için yarıştı. Seçimde 1 oy farkla Selim Gökbulut muhtar oldu.
Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde Elazığ merkeze bağlı Çalıca köyünde 4 muhtar adayı kıyasıya yarıştı. Adaylardan Murat Gür 53 oy, eski muhtar Selahattin Çiçek 58 oy, Şenol Aslan 71 oy Selim Gökbulut 72 oy alarak köyün yeni muhtarı oldu. Selim Gökbulut, "Köyümüzde yaşayan herkese adil ve eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza başlayacağız. Secim sonuçları hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun" dedi. - ELAZIĞ
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Adıyaman'ın il olduğu tarihten bu yana ikinci kez sol bir partinin adayı, Belediye Başkanlığını kazandı. CHP'nin Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, geçerli oyların yüzde 49,74'ünü alarak Belediye Başkanı seçildi.
İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısının faillerinden Pınar Birkoç'un ablası olan ve saldırıyla ilgili de tutuklanan sanık Necmiye Birkoç'un terör örgütü DHKP-C'ye yönelik suçlamalarla yargılanmasına devam edildi. Sanık Birkoç, saldırıdan haberi olmadığını ve kardeşinin yaptığından ailesinin sorumlu tutulamayacağını savundu. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi ve dosyanın ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine hükmetti.
İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının hayatını kaybetmesine ilişkin acil ateşkesin önemini vurguladı. İsrail'in Gazze'deki saldırısında 7 WCK çalışanı öldü. İsrail ordusu olayı incelemek için çalışmalarını sürdürüyor.
31 Mart'ta CHP yurt genelindeki yüzde 37.77'lik oy oranıyla seçimin kazananı oldu. Seçimden önce "Şanlıurfa'da Yeniden Refah'tan aday olan Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçilmesine engel olamayacak", "Antalya'da Muhittin Böcek, bu sefer umduğunu bulamayacak" ve "Üsküdar ve Tuzla'da AK Parti fark atarak kazanacak" gibi tahminlerde bulunup hiçbirini tutturamayan gazeteci Ahmet Hakan ise adını "kaybedenler" arasına yazdırdı.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. 30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.
Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, kaçak sigara, nargile tütünü ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.
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