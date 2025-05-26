Elazığ\'da 10 Yataklı Psikiyatri Servisi Açıldı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Eğitim Kliniği bünyesinde 10 yataklı psikiyatri servisi hizmete açıldı.

Elazığ ve bölge illere hizmet sunan Şehir Hastanesi, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Eğitim kliniği olan ve yakın zamanda asistan kabul etmeye başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği bünyesinde 10 yataklı bir psikiyatri servisi açıldı. Yeni açılan servis Elazığ ve bölge illerinden müracaat eden hastalara hizmet sunmakla birlikte, klinik eğitim faaliyetlerinin de birlikte sürdürüleceği bildirildi. Modern tıbbi donanım ve hasta konforunu ön planda tutan mimari yapısı ve alanında uzman sağlık kadrosuyla hayata geçirilen yeni servisin depresyon, anksiyete bozuklukları, psikotik rahatsızlıklar gibi çeşitli ruh sağlığı sorunlarının tanı, tedavi ve takibine yönelik hizmet sunacağı aktarıldı.

Ruh sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Başhekim Yardımcısı ve Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gülay Taşçı "Ruhsal ihtiyaçlar, hem biyolojik hem de toplumsal etkenlerin etkisiyle kendine özgü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, bütüncül bir yaklaşımla ruh sağlığı hizmeti sunmak, yalnızca tıbbi bir zorunluluk değil aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Yeni açılan psikiyatri servisimiz, bu anlayışla planlanmıştır. Servisimizde, her hastanın mahremiyetine ve bireysel ihtiyaçlarına öncelik veren tek kişilik odalar yer almaktadır. Bununla birlikte, hastalarımızın psikososyal iyilik hallerini desteklemek amacıyla el sanatları, müzik, resim ve spor faaliyetlerine uygun alanlar oluşturulmuştur. Halk Eğitim Merkezi'nden görevlendirilen usta eğiticilerimizle bu alanlarda hizmet sunmaktayız. Yine servisimizin kendine ait izole bir bahçesi, hastaların doğayla temas kurabilecekleri, güvenli ve huzurlu bir alan sunmaktadır. Amacımız hastalarımızın yaşam kalitesini artıracak, güçlendirecek ve topluma katılımlarını destekleyecek bir ortam oluşturmaktır. Hizmet kapasitesini sürekli olarak artırmaya gayret ettiğimiz hastanemizde yeni bir servisi ilimizin ve bölgemizin hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu servisin kurulmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına, yönetim birimlerine ve katkı sunan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ