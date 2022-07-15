Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenle kutlandı

15.07.2022 23:25

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla program düzenlendi.

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla program düzenlendi.

Elazığ'da hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü çerçevesinde Valilik Meydanı'nda düzenlenen program, mehteran takımının gösterisi ve kortej yürüyüşü ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sancak koşusu sonrası tören alanına gençler tarafından getirilen sancak ise Vali Dr. Ömer Toraman'a teslim edildi. Program daha sonra tasavvuf korosu konseri ve darbeleri susturan selalar ile devam etti.

15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü kullanılarak bir darbe teşebbüsünde bulunduklarını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "Çok şükür bu darbe teşebbüsü de Cumhurbaşkanımızın karşı koyması ve dirayetiyle milletimizin de iradesini meydanlara yansıtarak karşı koymasıyla bertaraf edildi. Dolayısıyla bütün tarih süresinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde bir egemenlik ve söz sahibi olmak istediler. Ama millet, devletine, kendi iradesine, hükümetine ve parlamentosuna sahip çıktı" dedi.

Bundan 6 yıl önce 15 Temmuz gecesi içimizden çıkan hainlerin ihanetiyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Milletin silahları millete doğru yöneltildi. Onursuzca tüm benliklerini satan hainler, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza ve milli irademize kast etmek istediler. 15 Temmuz gecesi yaşadığımız o büyük ihanet Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla ve genciyle tek yürek olarak sokaklara ve meydanlara inerek namluların, tankların ve uçakların önlerine canlarını siper etmesiyle büyük bir zafere ulaştı. Milletimiz bir kez daha bu toprakların nasıl vatan olduğunu bu vatanın nasıl vatan olarak kaldığını tüm dünyaya haykırdı. Hainler, Rabbimizin yardımı ve milletimizin çelik gibi iradesiyle yerle yeksan oldular. Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi tıpkı Malazgirt'te, Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde yazdığı gibi bir büyük destan daha yazdı. Çünkü namus bildiğimiz bu topraklar uğruna kefen olarak gördüğümüz albayrak uğruna dün olduğu gibi bugün de yarın da can vermek her birimiz için şereflerin en yücesidir" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yakup Sağlam/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenle kutlandı - Son Dakika

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