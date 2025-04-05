Elazığ'da Deprem Konutları 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika
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Politika

Elazığ'da Deprem Konutları 2025'te Tamamlanacak

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Vali Hatipoğlu, 2025'te deprem mağdurlarının yeni konutlarına yerleştirileceğini açıkladı.

05.04.2025 15:22
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Vali Hatipoğlu: "Hak sahiplerini 2025 yılı içerisinde tamamen yeni konutlarına yerleştirmek gibi bir hedef doğrultusundayız"

ELAZIĞ - Elazığ'da düzenlenen il afet risk azaltma planı toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Numan Hatipoğlu, "Yaklaşık 37 bin konut yapıldı, yeni yaşam alanları ortaya konuluyor. Bu anlamda da depremden etkilenmiş olan vatandaşlarımız, hak sahiplerini 2025 yılı içerisinde tamamen yeni konutlarına yerleştirmek gibi bir hedef doğrultusundayız" dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde, Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumları ve diğer ilgili paydaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Hatipoğlu, Elazığ'ın farklı doğal afetlere karşı risk taşıyan bir bölge olduğunu belirterek, afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmalarının ne denli önemli olduğunu vurguladı. Vali Hatipoğlu, şehirdeki tüm paydaşların iş birliği içinde çalışarak, afetlere karşı daha dirençli bir Elazığ'da inşa etmek için gereken adımları atacaklarını ifade etti. Bu tür toplantıların, afet risklerinin azaltılmasına yönelik atılacak somut adımlar için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Vali Hatipoğlu, "Elazığ, hem Doğu Anadolu fayına hem de Kuzey Anadolu fayına olan kesişimi, aynı zamanda yakın bir dönem itibariyle sürekli olarak alarm verdiği ifade edilen Yedisu fayına yakınlıkları olan bir bölgede. 2020 ve 2023 depremlerinden de etkilenmiş olan bir ilimiz. Hala iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. yaklaşık 37 bin konut yapıldı, yeni yaşam alanları ortaya konuluyor. Bu anlamda da depremden etkilenmiş olan vatandaşlarımız, hak sahiplerini 2025 yılı içerisinde tamamen yeni konutlarına yerleştirmek gibi bir hedef doğrultusundayız" diye konuştu.

Toplantı, il afet risk azaltma planının kapsamı, afet risk analizi ve öngörülen tedbirlerle ilgili ayrıntılı bir sunumların yapılması ile devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Elazığ'da Deprem Konutları 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika

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