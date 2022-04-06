Elazığ'da il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Elazığ'da il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

06.04.2022 15:49
Elazığ'da il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Elazığ'da Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında Nisan ayı il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ'da Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında Nisan ayı il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ İl Özel İdaresi meclis toplantı salonunda 2022 yılı nisan dönemi il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi. Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı. Sinevizyon gösterimi destekli projelerini anlatan temsilciler, gönderilen ödenek ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantı daha sonra görüş alışverişi ve soru cevap ile sona erdi. - ELAZIĞ

Elazığ'da il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Elazığ'da il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Elazığ'da il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

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Elazığ, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Elazığ'da il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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