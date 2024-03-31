Elazığ Valisi: Oy verme işlemleri sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı - Son Dakika
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Politika

Elazığ Valisi: Oy verme işlemleri sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı

Elazığ Valisi: Oy verme işlemleri sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı

Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yapılan oy verme işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Toraman, seçimlerin huzur ve güveninin sağlanması için 6 binin üzerinde kolluk personelinin görev başında olduğunu ve Elazığlı hemşerilere sükunetleri ve olgunlukları için teşekkür etti.

31.03.2024 15:30  Güncelleme: 15:30
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Oyunu kullanan Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, " Şu ana kadar oy verme işlemleri sırasında çok ciddi manada bir sıkıntı yaşanmadığını memnuniyetle ifade edebilirim. Bu çerçevede seçimlerin huzur ve güveninin temini için yapmış olduğumuz planlar doğrultusunda 6 binin üzerinde kolluk personeli bütün sandık bölgelerinde görev başında. Ayrıca Elazığlı hemşerilerimize de göstermiş oldukları sükunet ve olgunluktan dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ'da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Biri bağımsız olmak üzere toplamda 21 adayın yarışacağı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatlerin 07.00'ı göstermesiyle birlikte oylarını kullanmaya başladı. Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman da Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1383 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Vali Toraman, " Oy verme işlemleri sabah itibariyle başladı. Elazığ'da da sabah saat 07: 00'dan itibaren toplamda bin 723 sandıkta oy verme işlemleri devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan başlamış bulunuyor. Şu ana kadar oy verme işlemleri sırasında çok ciddi manada bir sıkıntı yaşanmadığını memnuniyetle ifade edebilirim. Bu çerçevede seçimlerin huzur ve güveninin temini için yapmış olduğumuz planlar doğrultusunda 6 binin üzerinde kolluk personeli bütün sandık bölgelerinde görev başındalar. Ayrıca Elazığlı hemşerilerimize de göstermiş oldukları sükunet ve olgunluktan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Seçimlerde, milletin iradesi tecelli ediyor. İnşallah, herhangi bir sıkıntı yaşamadan da oy verme işlemleri tamamlar, arkasında sayım döküm işine geçeriz. Seçimlerin hem Elazığ'a hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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