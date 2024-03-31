Oyunu kullanan Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, " Şu ana kadar oy verme işlemleri sırasında çok ciddi manada bir sıkıntı yaşanmadığını memnuniyetle ifade edebilirim. Bu çerçevede seçimlerin huzur ve güveninin temini için yapmış olduğumuz planlar doğrultusunda 6 binin üzerinde kolluk personeli bütün sandık bölgelerinde görev başında. Ayrıca Elazığlı hemşerilerimize de göstermiş oldukları sükunet ve olgunluktan dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ'da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Biri bağımsız olmak üzere toplamda 21 adayın yarışacağı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatlerin 07.00'ı göstermesiyle birlikte oylarını kullanmaya başladı. Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman da Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1383 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Vali Toraman, " Oy verme işlemleri sabah itibariyle başladı. Elazığ'da da sabah saat 07: 00'dan itibaren toplamda bin 723 sandıkta oy verme işlemleri devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan başlamış bulunuyor. Şu ana kadar oy verme işlemleri sırasında çok ciddi manada bir sıkıntı yaşanmadığını memnuniyetle ifade edebilirim. Bu çerçevede seçimlerin huzur ve güveninin temini için yapmış olduğumuz planlar doğrultusunda 6 binin üzerinde kolluk personeli bütün sandık bölgelerinde görev başındalar. Ayrıca Elazığlı hemşerilerimize de göstermiş oldukları sükunet ve olgunluktan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Seçimlerde, milletin iradesi tecelli ediyor. İnşallah, herhangi bir sıkıntı yaşamadan da oy verme işlemleri tamamlar, arkasında sayım döküm işine geçeriz. Seçimlerin hem Elazığ'a hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ
Son Dakika › Politika › Elazığ Valisi: Oy verme işlemleri sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Koca, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da bulunan Kemer İlkokulu'nda oyunu kullandı ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı. Fidan, sandık görevlileriyle tokalaşarak kimliğini kontrol ettirdi ve oy zarfını sandığa attı. Vatandaşlar, Fidan'a ilgi göstererek giriş ve çıkışta tebrik ettiler.
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda oy kullandı. Vali Aslan, seçimlerin ülke ve ilimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'na gelen Vergili, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oyunu '1211' numaralı sandıkta kullanan Vergili, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu illerin dışındaki illerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Toplamda 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 34 siyasi partinin adayı yarıştı. Seçim sonuçlarıyla ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yapılamayacak.
Elazığ'da hasta olan yaşlı adamın oy kullanması için devlet ekipleri gönderilirken, eşi tarafından yapılan esprili bir şekilde söylenen sözler gülüşmelere sebep oldu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, oyunu ailesi ile Yenişehir İlçesi'ndeki Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. Seçer, vatandaşların memnuniyetini önemseyerek istikrar ve devamlılığı vurguladı. Meral Seçer ise seçimin demokrasiye kazanç getirmesini diledi.
Siirt'in Konacık köyünde oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
32 ilde oy verme işlemi sona erdi.
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