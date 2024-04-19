Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz: Elbistan\'ımızı en kısa sürede ayağa kaldıracağız

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, "Elbistan'ımızı en kısa sürede depremden kaynaklanan problemler olsun, sosyal hayat olsun yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ilk meclis toplantısına katılan Başkan Gürbüz, gerçekleşen meclis sonrası açıklamada bulundu.
Görevi layıkıyla yerine getireceklerini ifade eden Başkan Gürbüz, "Görevi sorunlar yumağı olarak devraldık ama vatandaşlarımız rahat olsunlar hepsini çözecek irademiz mevcut. Elbistan'ımızı en kısa sürede depremden kaynaklanan problemler olsun, sosyal hayat olsun yeniden ayağa kaldıracağız. Vatandaşlarımız bizlere güvendiler seçtiler bizler de onlara layık olabilmek için çalışacağız. Çalışmalarımıza hemen başladık. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin atmosferi renkli geçtiğimiz dönemlere göre. Daha çok partiden oluşuyor ve bizlere bir muhalefet görevi düşüyor. Biz de bu görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın aldığı duyumlar sonucu başlattığı inceleme sonucu ortaya çıktığı belirtilen gizli dinleme ve izleme cihazlarıyla ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına yönelik inceleme başlattı.
Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemelerde, 500 ihbardan 50 yapı incelendi ve 5 yıkık, 15 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, hasarlı yapıların çoğunlukla 1999 öncesi yapılan binalar olduğunu belirtti ve ülkemizin deprem bölgesi olduğunu vurguladı. Kamu binalarında ise herhangi bir hasar görülmediği açıklandı.
Havza Muhtarları Derneği Başkanlığı tarafından düzenlenen ziyarette, muhtarlar Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti. İkiz, muhtarların önemli iletişim köprüleri olduğunu belirterek, önümüzdeki 5 yılda mahallelerin sorunlarını çözmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Dernek başkanı Şahin ise İkiz'in ilçeye ve mahallelere değer katacak çalışmalar yapacağına inandıklarını söyledi.
Suluova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı 1. Dönem Olağan Genel Kurulu, öğretmenevinde gerçekleştirildi. Toplantıda, görev süreleri dolan encümenlerin yerine yeni encümenler seçildi. Birlik başkanı Kaymakam Şafak Gürçam, daha önce görev alanlara teşekkür ederek, amaçlarının köylerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek olduğunu belirtti. Yapılan seçimde İl Genel Meclisi üyeleri Hasan Basri İnan ve Akın Yağız Demirelli, köy muhtarları Muhittin Çakır ve Yavuz Çarıkçı göreve getirildi. Toplantı sonunda muhtarların sorun ve talepleri dinlendi.
Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Kaymakam Yüksel, köy ve mahalle muhtarları ile tanışma ve istişare toplantısı düzenledi. Kaymakam Yüksel, muhtarlara yeni görevlerinde başarılar diledi ve vatandaşların sorunlarını aktarmalarını istedi. Yeni Belediye Başkanı Bekir Torun da muhtarların önemine vurgu yaparak iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.
Trabzon'da Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Alo 199' çağrı merkezinin kapatılma kararı, çalışanlar tarafından protesto edildi. Çalışanlar, kararın Trabzon'un ekonomisine zarar vereceğini ve 350 kişinin işsiz kalacağını belirterek tepki gösterdi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, ülkesinin barış, bağlanabilirlik, refah ve istikrarın korunması gibi müşterek hedefleri ilerletmek üzere Çin ile işbirliği yapma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Zardari, zor zamanlarda çeşitli alanlarda Pakistan'a verdikleri sarsılmaz destekten ötürü Çin halkına ve liderliğine şükranlarını iletti. Ayrıca Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesini tamamlama kararlılığını bir kez daha dile getiren Zardari, düşman unsurların bu projeyi tehlikeye atmasına veya iki ulus arasındaki güçlü bağı zedelemesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, belediyenin önceki döneminden kalan borçların listesini gösteren afişi belediye binası duvarına astırdı. Afişte 45 milyon 927 bin 762 TL borç olduğu belirtildi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, mahalli idareler seçimleri sonrası yeni dönemdeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanlık divanı, encümen üyeliği ve diğer ihtisas komisyonlarının seçimleri yapıldı. Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'un gelişiminden ve başarılarından bahsederek, yeni dönemde daha verimli projelerin hayata geçeceğini belirtti.
Niğde Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 Yılı Olağan Toplantısı, Vali Yardımcısı Resul Özdemir başkanlığında yapıldı. Toplantıda, encümen üyeleri seçildi ve birliğin faaliyetleri değerlendirildi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bu yıl "Türkiye Ekonomi Basını Ödülleri" ve "Bilim ve Teknoloji Ödülleri"ni tek çatı altında birleştirerek "Türkiye'nin Gücü Ödülleri" adıyla 9 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle verecek.
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