Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozet taktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Muhalefet partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katılma kararı alan 9 belediye başkanının katılım töreni toplantıya damga vurdu.
3 FARKLI PARTİDEN 9 BELEDİYE BAŞKANI
Seçimlerin ardından muhalefet cephesinden yaşanan geçiş dalgası, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda resmiyet kazandı. CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi'nden 3 ve İYİ Parti'den 1 olmak üzere toplam 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN İSİMLER;
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet taktığı ve AK Parti saflarına geçen belediye başkanlarının isimleri ve görev yaptıkları ilçeler şu şekilde:
- Vahap AKAY – Tekirdağ/ Çerkezköy Belediye Başkanı (CHP)
- Onur Emrah YILDIZ – İzmir/ Çiğli Belediye Başkanı (CHP)
- Halil ÖZTÜRK – Antalya/ Elmalı Belediye Başkanı (CHP)
- Görbil ÖZCAN – Erzurum/ Şenkaya Belediye Başkanı (CHP)
- Aydın DİNÇER – Balıkesir/ Marmara Belediye Başkanı (CHP)
- Mehmet AKPINAR – Kahramanmaraş/ Dulkadiroğlu Belediye Başkanı (Yeniden Refah)
- Mehmet KARACA – Kahramanmaraş/ Türkoğlu Belediye Başkanı (Yeniden Refah)
- Muhammet SEPTİOĞLU – Elazığ/ Palu Belediye Başkanı (Yeniden Refah)
- Bora KARAKULLUKCU – Sivas/ Koyulhisar Belediye Başkanı (İYİ Parti)
Katılım töreninin ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek yeni görev dönemlerini başlattı.