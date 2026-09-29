Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozet taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Muhalefet partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katılma kararı alan 9 belediye başkanının katılım töreni toplantıya damga vurdu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

3 FARKLI PARTİDEN 9 BELEDİYE BAŞKANI 

Seçimlerin ardından muhalefet cephesinden yaşanan geçiş dalgası, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda resmiyet kazandı. CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi'nden 3 ve İYİ Parti'den 1 olmak üzere toplam 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN İSİMLER; 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet taktığı ve AK Parti saflarına geçen belediye başkanlarının isimleri ve görev yaptıkları ilçeler şu şekilde:

  • Vahap AKAY – Tekirdağ/ Çerkezköy Belediye Başkanı (CHP)
  • Onur Emrah YILDIZ – İzmir/ Çiğli Belediye Başkanı (CHP)
  • Halil ÖZTÜRK – Antalya/ Elmalı Belediye Başkanı (CHP)
  • Görbil ÖZCAN – Erzurum/ Şenkaya Belediye Başkanı (CHP)
  • Aydın DİNÇER – Balıkesir/ Marmara Belediye Başkanı (CHP)
  • Mehmet AKPINAR – Kahramanmaraş/ Dulkadiroğlu Belediye Başkanı (Yeniden Refah)
  • Mehmet KARACA – Kahramanmaraş/ Türkoğlu Belediye Başkanı (Yeniden Refah)
  • Muhammet SEPTİOĞLU – Elazığ/ Palu Belediye Başkanı (Yeniden Refah)
  • Bora KARAKULLUKCU – Sivas/ Koyulhisar Belediye Başkanı (İYİ Parti)

Katılım töreninin ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek yeni görev dönemlerini başlattı.

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