Elif Esen: Tarımsal Kuşak Yenilenmesi Şart

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Türkiye, kapsamlı bir Tarımsal Kuşak Yenilenmesi Programını acilen başlatmalı." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin doğurganlık hızının 1.42 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığını söyledi. Doğurganlık hızındaki düşüşün nedenlerini sorgulayan Esen, kentte çocuk büyütmenin ekonomik olduğu kadar zamansal ve duygusal dayanıklılık sınavı olduğunu da dile getirdi.

Ailelerin kentlerde kreş bulmakta zorlandığını söyleyen Esen, "Bulunan kreşin ücreti de aile bütçesini sarsıyor. Anne ve baba uzun mesailerin ardından saatlerini trafikte geçirmek zorunda kalıyor. Bakım desteği yoksa eşlerden biri çoğunlukla da kadınlar işinden veya gelirinden vazgeçiyor." diye konuştu.

Tek seferlik doğum yardımlarının çözüm olmadığını ifade eden Esen, daha güçlü sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Kırsalda da hızla bir çözülmenin yaşandığını belirten Esen, köy okullarının kapatıldığını, sağlık, ulaşım ve sosyal hayatın merkezlere taşındığını söyledi. Esen,"Gençlere köylerinde yaşayabilecekleri, üretebilecekleri ve çocuk büyütebilecekleri bir gelecek bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Elif Esen, kırsalın boşaldığını, şehirlerin sıkıştığını, üretimin azaldığını belirterek, tarlalar boşalırken beşiklerin dolmayacağını dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin tarımsal kuşak yenilenmesi yaklaşımını benimsediğini belirten Esen, Türkiye'ye yönelik de önerilerde bulundu.

Yeni Yol Parti'li Esen, şöyle konuştu:

"Türkiye, kapsamlı bir Tarımsal Kuşak Yenilenmesi Programı'nı acilen başlatmalı. Gençlere arazi, uzun vadeli finansman, alım ve gelir güvencesi sağlanmalı. Köy okulları uygun modellerle yeniden açılmalı. Kreş, sağlık, ulaşım ve internet hizmetleri kırsala taşınmalı. Kadın çiftçilerin emeği kayıt altına alınarak sosyal güvenceye kavuşturulmalı."