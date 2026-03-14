Elitaş\'tan CHP\'ye Tehlikeli Suçlama

CHP kurultayı davasına hakkında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Ana muhalefet partisi, biri ya da birileri tarafından satın alınıyorsa bu siyaset adına çok tehlikeli bir durum. Siyasi partiler Kanunu'nda değişiklik yapılması gerekiyor, anayasa ile de bunu koruma altına almak gerekir" dedi.

Elitaş, "Bin 400 delegenin oylarının Ankara'da bir kafede menfaat karşılığında değiştirilmesi ana muhalefet partisinin satın alınması demektir. Delegenin oylarını; parayla, işe almakla, daire bağışlamakla satın alınıyorsa bu demokrasi için çok kötü bir şeydir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ