Elon Musk\'tan Testereli Gösteri

Politika

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminde federal hükümet harcamalarını kısmakla görevlendirilen milyarder Elon Musk, bir konferansta Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin hediye ettiği elektrikli testereyle şov yaparak, "Bu testere bürokrasi için" ifadesini kullandı.

ABD'de kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki iş insani milyarder Elon Musk, Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'na katıldı. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, konferansta Elon Musk'a "kamu harcamalarındaki kesintiler" için elektrikli testere hediye etti. Musk tertereyi kaldırarak, "Bu testere bürokrasi için" ifadesini kullandı. Musk'ın testereli şovu büyük alkış topladı.

Testerenin üzerinde İspanyolca "Yaşasın özgürlük" sloganının yer aldığı görüldü.

Milei, Arjantin'de 2023'teki devlet başkanlığı seçimlerinde söz konusu sloganı kullanmıştı. - MARYLAND