Emekli Aylığında Yetersiz Artış

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, teklifte tam 22 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamenin aynı torbaya doldurulduğunu savundu.

Özdağ, teklifin komisyonda görüşülüp Meclis'e geldikten sonra 4 madde daha eklendiğini ifade ederek, teklifin etki analizi, kamuya maliyet hesabı ve milletvekillerinin inceleme süresi olmadığını iddia etti.

Teklifte en düşük emekli aylığına 3 bin 552 lira zam verildiğini aktaran Özdağ, "Bu zamma karşı emeklilerimiz yatıp kalkıp size dua edecekler, öyle mi? 23 bin lira maaş kira parasına bile yetmiyor ki vatandaş gıdasına, ilacına, gazına, elektriğine, suyuna harcasın. Emeklilik sistemini kökten bozdunuz. Kök aylık sistemini değiştire değiştire içinden çıkılmaz hale getirdiniz. Prim gününe, çalışma süresine ve ödenen prime dayalı adaletli bir aylık bağlama sistemi yok." dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifle en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıkarıldığını, bu rakamın açlık sınırının yaklaşık 12 bin 500 lira altında bulunduğunu belirterek, çalışan ile emekliler arasındaki makasın çok açıldığını ve bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Teklifteki PTT ile ilgili maddelere ilişkin Usta, "Burada yapılması gereken şey mevcut idari hizmet sözleşmesi olanların güvence kaybına uğramaması lazım. 399'dan idari hizmet sözleşmesine geçecek olanlarda da yine memuriyet güvencesinin sağlanması lazım." dedi.

Erhan Usta, şöyle konuştu:

"Desteklediğimiz maddeler olmakla birlikte çünkü onlar zaten suya sabuna dokunan maddeler değil ama kritik maddeler ülkenin çok zararına olan, özellikle enerjiyle ilgili maddelerde çok ciddi sıkıntı var, o yüzden İYİ Parti Grubu olarak bu kanun teklifine hayır oyu vereceğimizi ifade ediyorum."

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifin birçok kamu hizmet alanını ve ekonomik sektörleri ilgilendiren ve bu yönüyle geniş kesimleri etkileyen bir niteliğe sahip olduğunu söyledi.

Teklifin bir yandan kamu menfaatlerini bir yandan da vatandaşların beklentilerini dikkate alan, sektörlerin desteklenmesini hedefleyen düzenlemelerden oluştuğunu belirten Aksu, teklif ile büyüme, ihracat ve istihdamın dinamosu imalat sanayinde 2026 yılı başında uygulamaya konulan istihdam desteğinin süresinin 2028 yılı sonuna kadar uzatıldığını, aynı düzenlemenin turizm sektöründe de uygulanmasına imkan sağlandığını dile getirdi.

Faruk Aksu, "Kanun teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu nakit açığının karşılanmasına yönelik aynı mahiyetteki devlet katkısı ve açık finansman kalemleri teke indirilerek bütçe kalemlerinin izlenebilirliğinin ve değerlendirme süreçlerinin etkinliğinin artırılması öngörülmektedir." dedi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın emeklileri açlığa mahkum etmeye devam ettiğini belirterek, mevcut sefalet koşullarının devam edeceğini gösteren bir teklifle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Oluç, emekli maaşları arasında adaletsizlik bulunduğunu savunarak, "Her yılı karşılaştırdığımızda uzun yıllar yüksek prim ödeyen emekliler ile düşük prim ödeyenler arasındaki fark giderek azalıyor. Adaletsizlik de prim sistemi açısından baktığımızda ortaya çıkıyor, adalet duygusu zedeleniyor aslında." dedi.

Geçinemeyen yüz binlerce 60 yaş üstü yurttaşın iş bulmak için yeniden İŞKUR'a başvurduğunu dile getiren Oluç, "TÜRK-İŞ'in en son araştırmasında açlık sınırı 35 bini aşmış, yoksulluk sınırı 120 bine dayanmış ama 5 milyon emekliden beklediğimiz ne? 20 bin lira gibi, açlık sınırının ancak yarısına gelen bir aylıkla yaşamını sürdürmeye zorlanmaları, şimdi onu da 20 binden 23 bine çıkarmak.." ifadelerini kullandı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, torba yasa uygulamasını eleştirdi. Kanun teklifinin içinde çok sayıda kanuna ilişkin düzenlemeler yer aldığını kaydeden Ocaklı, "Bunun içinde bulunan bir sürü konu ihtisas komisyonlarında görüşülmeliydi ama ne yazık ki bunlar olamadı." diye konuştu.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasının yetersizliğini vurgulayan Ocaklı, bu rakamla Türkiye'nin herhangi bir şehrinde kiralık ev bulunamayacağını anlattı.

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden sokak aydınlatma giderlerine ilişkin veriler aldığını belirten Ocaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesinin aydınlatma gideri aylık ortalama 19 milyon 309 bin liraymış, yaptığınız düzenlemeyle 58 milyon lira para ödeyecek. Bu, Ankara halkının 38 milyonluk hizmetini çalıyorsunuz demektir. İstanbul'a baktığımızda geçen yılın rakamlarıyla 117 milyondan 350 milyon liraya çıkacak. Ankara'nın 6 katı. Bu nedir belediyenin sosyal hizmetlerini engellemek için belediyelere verilmiş yükten başka bir şey değildir. Teklifin bizim açımızdan kabul edilmesi mümkün değil."

Şahsı adına söz alan teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, toplam 34 maddeden oluşan teklifin detayları hakkında bilgi verdi.

Aksu, 2025'te Siber Güvenlik Başkanlığı kurulduğunu anımsatarak, "Hazırladığımız teklif ile asli görevi piyasa düzenleyiciliği olan BTK bünyesindeki güvenlik boyutu olan ve operasyonel nitelikteki görev, yetki ve bunlara ilişkin teknik altyapıyı, mevcut işleyişiyle Siber Güvenlik Başkanlığına devrediyoruz. Mükerrer yatırımların önüne geçmek için BTK bünyesindeki veri merkezlerini ve teknik altyapıları Başkanlığa devrederek, ülkemizi 30 milyar liralık teknik altyapı kurulumundan kurtarıyor, ciddi bir tasarruf sağlıyoruz." dedi.

Aksu, teklifle PTT'nin personel yapısına dair önemli bir düzenleme getirdiklerini belirterek, PTT personelinin yetki ve ücret dengesizliklerini ortadan kaldıracaklarını anlattı.

Dünyanın içinden geçtiği zorlu ekonomik koşullar ve yakın coğrafyadaki çatışma ortamının makroekonomik dengeleri etkilemesine karşın vatandaşların yanında durmakta kararlı olduklarını kaydeden Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeklilerimizi ve hak sahiplerini ilgilendiren düzenlemeyle mevcut 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı tutarı 2026 yılının ilk 6 ayı için TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76'lık enflasyon oranı dikkate alınarak 23 bin 552 liraya yükseltilmektedir. 2002 yılında sadece 66 TL yani yaklaşık 40 dolar olan en düşük emekli aylığı bu düzenlemeyle güncel kurla yaklaşık 500 dolara karşılık gelmektedir. Buna göre, en düşük emekli maaşında 2002'den bu yana enflasyondan arındırılmış şekliyle reel olarak 5,5 kat, dolar bazında ise 12,5 kat artış yapılmış olmaktadır. Yeterli olmamakla beraber küresel ekonomik zorluklara rağmen devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek emeklimizi enflasyona ezdirmeme çabamızı sürdürmekteyiz."

Teklifin tümü üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.