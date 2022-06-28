AK Parti Ankara milletvekili Organ Yeğin ve İstanbul milletvekili Abdullah Güler ve 52 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Kaynak: İHA

Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Emekli aylıklarını 3 bin TL'ye çıkaran, öğrenci affı hükümleri içeren teklif TBMM'de - Son Dakika

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