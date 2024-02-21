Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesi 8. Yargı Paketi'nde kabul edildi - Son Dakika
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Politika

Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesi 8. Yargı Paketi'nde kabul edildi

Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesi 8. Yargı Paketi\'nde kabul edildi

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

21.02.2024 20:23  Güncelleme: 20:25
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Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Kaynak: AA

Hukuk, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesi 8. Yargı Paketi'nde kabul edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesi 8. Yargı Paketi'nde kabul edildi - Son Dakika
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