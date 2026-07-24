Emekli maaşlarında artış öngören teklif TBMM’de kabul edildi ve yasalaştı - Son Dakika
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Emekli maaşlarında artış öngören teklif TBMM’de kabul edildi ve yasalaştı

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TBMM'de kabul edilen kanun teklifi ile en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu. 220 kabul, 32 ret oyu alan yasa; sürücü belgesi, nükleer enerji ve turizm alanlarında da düzenlemeler içeriyor.

Emekli maaşlarında artış öngören teklif TBMM'de kabul edildi ve yasalaştı.

Emekli maaşında artış öngören Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve yasalaştı. 252 milletvekili oy kullandı. 220 milletvekili kabul oyu kullanırken, 32 milletvekili red oyu verdi. En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak belirleniyor.

Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda ise öngörülen 5 yıllık hizmet süresi şartı uyum sağlamak üzere düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yapılacak başvurular ve Bakanlıkça sunulacak hizmetlere ilişkin bedeller ve Belediye Gelir Kanunu uyarınca tahsil edilen tutarlar gelir kaydedilecek.

İlk defa sürücü belgesi alacak olanlar ve sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilenler iki yıl boyunca aday sürücü kabul edilecek. Aday sürücünün 75 puanı aşması, araç cinsine bakılmaksızın 0.2 promilin üzerinde alkollü araç kullanımı halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.

Türk hava sahasında uçuş gerçekleştiren sivil hava araçları hava trafik kurallarına aykırı hareket etmeleri veya hava sahasını ihlal etmeleri halinde talimatlara uymaları ve gerektiğinde iniş yapmaları zorunlu olacak.

Nükleer enerji inşa işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılının altı aylık dönemi itibarıyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, altı aylık dönemi izleyen bir yıl içinde talep edilmesi halinde iade edilecek.

Nükleer santral yatırımları ilişkin yapılacak makine ve teçhizat teslimleri ise katma değer vergisinden müstesna olacak. Özel sektöre ait turizm işletmelerinde SGK desteği 116.67 TL'ye çıkartılıyor. SGK prim ve devlet katkısı oranları değiştirilecek.

Nükleer enerji santrallerine, enerji santralleri yatırımları için borçlananlara Kurumlar Vergisi 2045 yılına kadar yüzde 25 olarak uygulanacak.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Turizm, Enerji, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli maaşlarında artış öngören teklif TBMM’de kabul edildi ve yasalaştı - Son Dakika

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