EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir: Maden işçilerinin canını alıyor, halk sağlığını tehdit ediyor

Politika

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "Bu vahşi düzen maden işçilerin canını almakla kalmıyor, ülkede halk sağlığını tehdit ediyor, ekolojik kırıma neden oluyor." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Kamu işçilerinin sendikalarının, hükümetle el ele vererek kamu işçilerinin ek zam talebini görmezden geldiğini öne süren Demir, kamu işçilerinin zam talebinde ısrar ettiğini söyledi.

Sendikaların, kamu işçilerinin taleplerini yok sayarak hükümetin teklifine imza attıklarını söyleyen Demir, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın "Ben de memnun olmadım" açıklamasına işaret etti.

EMEP'in kamu işçilerinin yanında olduğunu vurgulayan Demir, "Birleşen işçiler kazanacak." dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına yönelik de Demir, "Bu vahşi düzen maden işçilerin canını almakla kalmıyor, ülkede halk sağlığını tehdit ediyor, ekolojik kırıma neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşeceklerini dile getiren Demir, "Bu torba yasayla birlikte madenlerde denetimsizlik artacak, işçilerin canına kast eden, doğayı talan eden, yaşamı tehdit eden vahşi madencilerin, gözü doymayan maden patronlarının önü daha da açılıyor." ifadelerini kullandı.