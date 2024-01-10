EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir, Şanlıurfa\'da eylem yapan işçilere destek verdi

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında eylem yapan işçilere destek verdi.

Demir, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında eylemde olan bir grup işçiyle birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fabrikada başka bir sendikaya geçen işçilerin sıkıntılarla karşılaştığını ve bu nedenle 45 gündür eylemde olduklarını söyledi.

Demir, valiliğin ve jandarmanın "fabrika patronunun isteklerini yerine getirdiğini; işçilerin kolluk kuvvetlerince zor kullanılarak fabrika önünden sanayi bölgesi dışına çıkarıldığını" ifade etti.

İşçilerin 45 gündür yaşadıkları sıkıntıları anlatmak istedikleri yetkililerle ve Şanlıurfa milletvekilleriyle görüşemediğini belirten Demir, seslerini duyurmak üzere TBMM çatısı altına geldiklerini aktardı.

Demir, Emek Partisi olarak hak taleplerini dile getiren işçilerin, emekçilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.