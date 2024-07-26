Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Politika

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, çalışmaları yerinde inceledi

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, çalışmaları yerinde inceledi

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, belediye birimlerince yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Başkan Koca, çalışmaların belediyenin hizmet kalitesini artırmak için yapıldığını belirtti ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

26.07.2024 14:34  Güncelleme: 14:36
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Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, belediye birimlerince yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Taş ayıklama, mandıra ve marangozhanede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Koca, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediyenin her biriminin halka en iyi hizmeti sunmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyleyen Koca," Bugün burada gördüğümüz çalışmalar, belediyemizin hizmet kalitesini artırmak için ne kadar titizlikle çalıştığının bir göstergesidir. Tüm belediye çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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