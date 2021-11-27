Emet Belediyesinden çevre düzenleme ve temizlik çalışması - Son Dakika

Emet Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce Meslek Yüksekokulu bahçesinde yabani ot temizliği, çevre düzenleme ve genel temizlik çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin sağlıklı, temiz bir ortamda eğitim görmeleri için benzer çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Belediye ekiplerince ayrıca çevre yolu kavşak refüjlerinde de çevre düzenleme ve temizlik çalışması yapıldı. - KÜTAHYA