Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan , kurban satış alanının kurbanlık hayvan satıcılarına, esnafa ve halka arife gününe kadar hizmet vereceğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Emet'e kurban satış alanı kuruldu - Son Dakika

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