Emet'e kurban satış alanı kuruldu - Son Dakika
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Emet'e kurban satış alanı kuruldu

04.07.2022 13:29
Emet'e kurban satış alanı kuruldu

Emet Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ilçeye getirilen kurbanlıklar için kurban satış alanı kurdu.

Emet Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ilçeye getirilen kurbanlıklar için kurban satış alanı kurdu.

Dere Mahallesi Çay Yolu caddesinde yıkılan Cevizdere Okulu arsa alanına kurulan kurban satış alanı Emet Belediyesince gerekli düzenlemeler yapılarak faaliyete geçirildi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kurban satış alanının kurbanlık hayvan satıcılarına, esnafa ve halka arife gününe kadar hizmet vereceğini söyledi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Emet Belediyesi, Kurban Bayramı, Emet, Çay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Emet'e kurban satış alanı kuruldu - Son Dakika

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