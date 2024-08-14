Emine Erdoğan, AK Parti\'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı\'na katıldı

Politika

CUMHUBRAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk" dedi.

Emine Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti'nin 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk. Ülkemiz ve milletimiz için daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığımızın sembolü olan AK Parti'ye nice yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.