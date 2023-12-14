 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emine Erdoğan'dan Gazzeli hasta çocuklara şefkat eli - Son Dakika
Üye Girişi

Emine Erdoğan'dan Gazzeli hasta çocuklara şefkat eli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 16 çocuğu ziyaret etti.

Emine Erdoğan\'dan Gazzeli hasta çocuklara şefkat eli
14.12.2023 - 18:48,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 16 çocuğu ziyaret etti.

Hastaların tedavi gördüğü Çocuk Hastanesine gelen Emine Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer ile Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı ile doktorlar eşlik etti. Tek tek çocuklarla ilgilenen Emine Erdoğan, doktorlardan çocukların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi aldı. Hasta yakınlarına Gazze'deki dramla ilgili üzüntülerini ifade eden Emine Erdoğan, hasta yakınlarına sarılarak, "Geçmiş olsun ve acil şifa" dileklerinde bulundu.

Bazı çocukların durumları karşısında duygulanan Emine Erdoğan, sağlık durumu daha iyi olan çocukları kucağına alıp severek, oyuncaklarla oyunlar oynattı.

Emine Erdoğan, "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle tanınan 9 yaşındaki Gazzeli Retal Ashour'u da ziyaret ederek, doktorlarından çocuğun bacağının iyileşeceği bilgisini aldı.

Filistinli hasta çocuktan anlamlı şarkı

Gazze'de İsrail saldırılarında annesi ve kız kardeşini kaybeden Zaina Jarbou adlı 6 yaşındaki kız çocuğu ise Emine Erdoğan'a, "Küçük bir kız çocuğu" adlı şarkıyı söyledi.

Şarkının, "Küçük Filistinli bir kızdım/ Gül yaşındaydım/ İyi kalpli, iyi niyetliydim. Kimseye zarar vermiyordum/Evimi yerimi biliyordum/ Ailem ne kadar güzel etrafımdaydı. İstediğim her şey yanımdaydı. Sevgiyle yaşıyorduk/ Ülkemize birkaç terörist geldi/ Babamı öldürdüler, kardeşimi götürdüler. Artık buralar bizim dediler. Bu beni çok ağlattı" sözleri dikkati çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Etlik Şehir Hastanesi, Emine Erdoğan, Ankara, Gazze, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Emine Erdoğan'dan Gazzeli hasta çocuklara şefkat eli - Son Dakika


18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
17:01
İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yapıldı İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yapıldı

Son Dakika
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:01 İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yapıldı
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 19:31:51. #1.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan Gazzeli hasta çocuklara şefkat eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement