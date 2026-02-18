Emine Erdoğan'dan Ramazan Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Ramazan ayı' mesajında, "Bu rahmet mevsiminin; kalplerimize sükünet, sofralarımıza bereket, hayatımıza merhamet getirmesini diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu rahmet mevsiminin; kalplerimize sükünet, sofralarımıza bereket, hayatımıza merhamet getirmesini diliyorum. Mübarek #Ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun" ifadelerine yer verdi.