Son dakika haberi: Emine Erdoğan: Dünya bir savaş ve yıkım yeri olmamalı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ukrayna Savaşıyla birlikte, zorla yerinden edilen insanların sayısı rekor bir düzey olan 100 milyona ulaştı. Birleşmiş Milletler, mülteci sayısının 100 milyona ulaşmasının alarm verici olduğunu söylüyor. Dünya bir savaş ve yıkım yeri olmamalı" dedi.

Emine Erdoğan'ın daveti ile Barış Konseri vermek üzere Türkiye'ye gelen Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçıları Külliye Devlet Konukevi'nde bir araya geldi. Programda konuşan Emine Erdoğan, "Dünya toprakları her an masum insanların döktüğü gözyaşlarıyla ıslanıyor. Bu zulümler çoğu zaman sessizliğe gömülüp görmezden gelinerek tarih sayfalarına ekleniyor. Oysa tarih savaşla yazılmak zorunda değildir. Barış, hoşgörü ve merhamet de tarih yazabileceğimiz kalemlerdir. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler, bu coğrafyada her daim birlikte yaşadılar, köklü bağlar geliştirdiler ve birlikte yaşamanın sanatına vakıf oldular" ifadelerini kaydetti.

'NE BİRBİRİMİZDEN AYRIYIZ, NE BİRBİRİMİZDEN FARKLI'

Emine Erdoğan, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler'in bu topraklarda birlikte dostça yaşayıp komşuluk yaptığını ifade ederek, "Oysa günümüzde, tüm dünyada insanları inançları üzerinden birbirine düşman etmek için büyük bir gayret ortaya konuyor. Bunun yanında ırkçılık, maalesef ki, tedavi edilememiş bir hastalık olarak kalplerimize bulaşıyor. Dünyamızın bu zor sınamalarına ve dertlerine bir şifa arıyorsak, medeniyet reçetelerine müracaat etmeliyiz. Hoşgörü kültürünü ihya etmeli, ona bir can simidi gibi tutunmalıyız. Ne birbirimizden ayrıyız ne de birbirimizden farklı" diye konuştu.

'SANAT DALLARI İÇİNDE MÜZİĞİN ÇOK AYRI BİR YERİ VAR'

Erdoğan, insanlığa karşı işlenen suçların müşterek dert olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Nerede insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ihlal ediliyorsa, hepimizin kalbi orada atmalıdır. Bu noktada, sanatın, insanlara en hızlı ulaşan, fikirleri ve duyguları en rafine haliyle taşıyan bir araç olduğuna inanıyorum. Çünkü sanat, tüm önyargıların arasından sızarak; kalbin en hassas, en masum ve hakikate en yakın mevkiine varır. Tabii, türlü sanat dalları içinde müziğin çok ayrı bir yeri var. Müzik, insanlar için başlı başına bir dil, ortak bir kültür mirası ve birbirimizi anlamada en etkin tercümandır."

'DÜNYA BİR SAVAŞ VE YIKIM YERİ OLMAMALI'

Dünyanın birçok yerinde sıcak savaşların ve çatışmaların var olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, "En son Ukrayna Savaşıyla birlikte, zorla yerinden edilen insanların sayısı rekor bir düzey olan 100 milyona ulaştı. Bu insanlar, savaştan, zulümden kaçıyorlar ve gittikleri her yerde yabancı oluyorlar. Birleşmiş Milletler, mülteci sayısının 100 milyona ulaşmasının alarm verici olduğunu söylüyor. Dünya bir savaş ve yıkım yeri olmamalı. Zorla yerinden edilmiş 100 milyon insan, dünya nüfusunun yüzde 1'ini temsil ediyor. Sanatın her dalıyla, savaşların beşeriyete verdiği zararı anlatmamız ve yine sanatın eliyle bu zararı tamir etmemiz lazım" dedi.

Programın ardından Filistin Gençlik Orkestrası mini bir konser verdi. Program, davetlilerin Emine Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirip sohbetinin ardından sona erdi. (DHA)