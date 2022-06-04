Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda LGS sınavlarına girecek adaylara başarı diledi. Paylaşımında, "Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sınavlarına girecek adaylara başarı dileği - Son Dakika

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