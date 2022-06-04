Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sınavlarına girecek adaylara başarı dileği - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sınavlarına girecek adaylara başarı dileği

04.06.2022 20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sınavlarına girecek adaylara başarı dileği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter"dan LGS(Liselere Geçiş Sistemi) sınavına girecek adaylara başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter"dan LGS(Liselere Geçiş Sistemi) sınavına girecek adaylara başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda LGS sınavlarına girecek adaylara başarı diledi. Paylaşımında, "Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS'ye girecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS'ye girecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sınavlarına girecek adaylara başarı dileği - Son Dakika

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