Enerji Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Hüdeyir ile anlaşma yol haritasını görüştü - Son Dakika
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Enerji Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Hüdeyir ile anlaşma yol haritasını görüştü

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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve heyetiyle Bakanlıkta görüştü. Görüşmede, BOTAŞ ile SOMO ve NOC arasındaki ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından uzun dönemli yeni anlaşma için yol haritasının netleştirilmesi planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle bir raya geldi.

Ankara, Türkiye ile Irak arasında enerji alanında önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Bakan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Sosyal medya hesaplarından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, bölgesel gelişmelerin arz güvenliğini her zamankinden daha kritik hale getirdiği bu dönemde Türkiye ve Irak arasındaki enerji ilişkilerini yeni ve çok daha güçlü bir boyuta taşıdıklarını ifade etti. Bakan Bayraktar, "Geçtiğimiz ağustos ayında milli şirketimiz BOTAŞ ile SOMO ve NOC arasında imza altına aldığımız ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz. Bu doğrultuda petrol ve doğal gaz altyapısı, arama-üretim, petrol ticareti, rafineri-petrokimya ve elektrik projelerini hızla neticelendirecek ortak çalışma gruplarımızı devreye almayı planlıyoruz" dedi.

Kerkük-Ceyhan boru hattının Basra'ya kadar uzatılıp kapasitesinin artırılmasını Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'na güçlü bir alternatif oluşturulması açısından önemli gördüklerini belirten Bakan Bayraktar, "Milli şirketimiz TPAO'nun Kerkük sahalarının yanı sıra Irak'ta farklı sahalarda da etkin rol almasını, Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi'nin ifade ettiği 1 milyon varil ham petrol tedariki hedefine ulaşmayı, ticaret hacmini artırarak Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerji yolu

Bakan Bayraktar, Türkiye olarak Kalkınma Yolu'nu yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, petrol, doğal gaz ve güzergah boyunca elektrik iletim hatlarıyla desteklenen stratejik bir "enerji yolu" olarak inşa etmekte kararlı olduklarını da vurguladı. Bakan Bayraktar, "Yeni Irak hükümeti ile yakın iş birliği içerisinde ortak coğrafyamızın istikrarı ve refahı için bu somut projeleri hayata geçirmeye güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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