Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraklar, "Dün akşam itibarıyla 'Göktepe 1' adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. Bu bir keşif kuyusudur, arama kuyusudur. Şu anda Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada bu arama faaliyetimize başladık. Çok yeni başladık" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraklar, bir dizi ziyaret ve inceleme için Uşak'a geldi. Sektör Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na katılan Bayraktar, yaptığı konuşmada "2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfini çok şükür yaptık. Sakarya gaz sahasında bugün 3,7 milyon metreküp günlük gaz üretiyoruz ama daha yolun başındayız. İnşallah oradaki gaz üretimimizi günlük 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Bu sayede bugün 1,4 milyon haneye yeten oradaki doğal gaz üretimimiz 15 milyon haneye kadar çıkacak yani nerdeyse 60 milyonluk nüfusun kullanabileceği doğal gazı kendimiz üreteceğiz" dedi.
Bakan Bayraktar, Sakarya gaz sahası yakınlarında yeni keşfedilen gaz kuyusundan bahsederek, "Dün akşam itibarıyla 'Göktepe 1' adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. Ramazan ve Uşak'ın bereketiyle, bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv inşallah buluruz. Bütün çalışmamız, gayretimiz bu yönde olacak. Dolasıyla Göktepe 1 kuyumuz da bu anlamda hayırlı olsun. Bu bir keşif kuyusudur, arama kuyusudur. Şu anda Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada bu arama faaliyetimize başladık. Çok yeni başladık. İlk kez kamuoyunda sizlerle paylaşmış olduk" dedi. - UŞAK
Son Dakika › Politika › Enerji Bakanı Bayraktar, Sakarya gaz sahasında yeni bir keşif kuyusu kazılacağını açıkladı - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında sert açıklamalarda bulundu. Akşener, Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP teşkilatının iftar programında yaptığı konuşmada, milletin muhakeme yaparak oy kullandığını ve projeleri olanlara yetki verdiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki İsrail terörünü kınadı ve enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefini paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kilyos Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, projenin 2026 yılının sonuna doğru tamamlanarak hizmete açılacağını ve Sarıyer-Kilyos Tüneli ile vatandaşların Avrupa Yakasını neredeyse bir boydan bir boya geçebileceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapılan büyük projelerin trafiğe önemli ölçüde nefes aldırdığını ve bu projelerin ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu açıkladı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye'nin istikbali için hayati önemde olduğunu vurguladı ve Türk ve Türkiye düşmanlarının belediyelere sızma girişimlerine dikkat çekti.
Eğil Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftar programına birçok vatandaş katıldı. Programda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de yer aldı. İftar programı dualarla sona erdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pozantı ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içinde hizmet etmek için gün saydığını belirtti. Çelik, muhalefeti eleştirerek, birbirlerine ağır laflar söyleyenlerin artık bir araya gelemeyeceğini ve ülkeye verebilecekleri bir şeyin olmadığını ifade etti. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösteren Çelik, gençlerin demokrasi, siyaset, bilim ve teknolojiyle yan yana olması gerektiğini vurguladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Ataşehir İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının fotoğrafının veya afişinin paylaşılmasından utanıp utanmadığını sordu. Yönter, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adaylarının seçimi kazanacağını belirtti ve İstanbul'un tek gündemi olan bir belediye başkanının yönetmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldır İstanbul'da görülmediğini iddia ederek, İstanbul'un son 5 yılda 50 yıl kaybettiğini söyledi.
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