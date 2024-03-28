Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Uşak'ta Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Uşak'ta Esnafı Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Uşak\'ta Esnafı Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraklar, Uşak'ta esnafı ziyaret etti ve sıkıntılarını dinledi.

28.03.2024 17:14  Güncelleme: 17:16
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraklar, ziyaret ettiği Uşak'ta esnafı ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraklar, bir dizi ziyaret ve inceleme için Uşak'a geldi. Bakan Bayraktar'ın ilk ziyareti Uşak Valiliği oldu. Ardından Bakan Bayraktar beraberindeki heyetle birlikte İsmetpaşa Caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Tek tek iş yerlerini ziyaret eden Bayraktar burada esnafın sıkıntılarını dinledi. Bakan Bayraktar, daha sonra belediye başkanlığı ziyareti ve ilçe belediye başkanlarıyla buluşmak için Uşak Belediyesi'ne geçti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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