Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Uşak\'ta Vatandaşlarla İftar Yapacak

Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraklar, bir dizi ziyaret ve inceleme için yarın geleceği Uşak'ta vatandaşlarla buluşup birlikte iftar yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraklar, bir dizi ziyaret ve inceleme için yarın Uşak'a geliyor. Saat 15.00'de Uşak Belediyesini ziyaret ederek programına başlayacak olan Bakan Bayraktar, daha sonra AK Parti İl Teşkilatını ziyaret ederek, İsmet Paşa Caddesinde esnaflarla bir araya gelecek ve ardında Sivaslı ilçesinde düzenlenecek açık hava toplantısında halka hitap edecek.

Karaağaç Mahallesi Kapalı Pazaryerinde düzenlenecek halk buluşmasına katılacak olan Bakan Bayraktar, burada vatandaşlara birlikte iftar yaptıktan sonra Banaz ilçe ziyaretiyle Uşak programını tamamlayacak. - UŞAK