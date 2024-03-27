Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Uşak\'ta Vatandaşlarla İftar Yapacak

Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraklar, bir dizi ziyaret ve inceleme için yarın geleceği Uşak'ta vatandaşlarla buluşup birlikte iftar yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraklar, bir dizi ziyaret ve inceleme için yarın Uşak'a geliyor. Saat 15: 30'da Uşak Valiliğini ziyaret ederek programına başlayacak olan Bakan Bayraktar, daha sonra İsmetpaşa Caddesi esnaflarla bir araya gelecek ve ardından Uşak Belediyesini ziyaret ederek ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Bakan Bayraktar programına, Sektör Temsilcileri ile İstişare Toplantısı yaptıktan sonra Yeni Aşevinde vatandaşlara birlikte iftar yaptıktan sonra Banaz ilçe ziyaretiyle Uşak programını tamamlayacak. - UŞAK