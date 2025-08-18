Engelli Sorunları Komisyonu Saha Çalışmalarına Devam Ediyor

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Meclis'in tatile girmesiyle birlikte resmi çalışmalarına 1 Ekim 2025 tarihine kadar ara verirken, Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saha çalışmalarının hız kesmeden süreceğini vurguladı.

Komisyon üyelerine gönderilen bilgilendirme yazısında, "Meclis tatilde olabilir ancak bizler sahada, vatandaşlarımızla iç içe çalışmaya devam edeceğiz. Engelli bireylerimizin hayatına dokunan sorunları tespit etmek ve kalıcı çözümler üretmek için her ortamda gayretimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. Kasapoğlu, komisyon üyelerinin seçim çevrelerinde ve bulundukları bölgelerde; vatandaşlar, kurumlar, STK'lar ve yerel yönetimlerle doğrudan görüşmeler yapmalarının, sahadaki güncel sorunları ve iyi uygulama örneklerini komisyona aktarmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Özellikle engelli aylıkları, bakım destekleri, randevu bulma zorlukları, sosyal yardımların etkinliği gibi konuların, gerçek saha verileriyle komisyon çalışmalarına aktarılması isteniyor.

Resmi yazıda ayrıca, kamu kurumlarında ve sosyal alanlarda erişilebilirlik şartlarının yerinde incelenmesinin, farkındalık artırıcı önerilerin geliştirilmesinin ve başarılı yerel uygulamaların yaygınlaştırılması yönünde somut adımlar atılmasının hedeflendiği vurgulandı. Komisyon üyelerinin saha çalışmalarına ilişkin tüm tespit ve önerilerini, tatil dönemi boyunca doğrudan komisyona iletebileceği; ayrıca valiliklerin, gerekli kolaylığı sağlamak üzere bilgilendirildiği ifade edildi.

Dr. Kasapoğlu, "Sahadaki özverili ve titiz çalışmalarınız, engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha güçlü katılımı ve karşılaştıkları sorunlara gerçekçi çözümler üretilmesi açısından son derece değerlidir. Komisyonumuz, tatil döneminde de çalışmalarını sürdürecek. elde edilen bulgu ve öneriler yeni yasama yılında Meclis gündemine taşınacaktır" dedi. - İZMİR